Presidente da Alese enaltece chegada do deputado Sérgio Reis

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade (PSD), empossou na manhã da última terça-feira, 14, o deputado Artur Sérgio de Almeida Reis (PSD). O primeiro suplente do partido assume uma cadeira na Alese em substituição ao deputado Jorginho Araújo (PSD), que ocupa o cargo de secretário de Estado da Casa Civil. Após prestar o Juramento Regimental, prometendo desempenhar fiel e lealmente o mandato que lhe foi confiado, promovendo o bem geral do Estado de Sergipe dentro das normas constitucionais, o novo parlamentar, assinou o Termo de Posse.

De acordo com o presidente do Poder Legislativo, Sérgio Reis é muito valioso para o Partido Social Democrático, o PSD. “É irmão do deputado federal Fábio Reis e sua chegada muito nos honra, mesmo sabendo que passará pouco tempo aqui , mas garanto que apresentará grandes projetos. Sérgio é uma pessoa muito inteligente e capaz; substituirá Jorginho Araújo, que também é do PSD e com isso nós ficamos com o mesmo número de parlamentares do partido na Casa. Desejamos boas vindas a Sérgio, que representa não só a sua cidade de Lagarto, mas a região Centro-Sul. A gente espera grandes debates nesses dias com a sua chegada nesta Casa”, ressalta o presidente da Alese.

O deputado Jorginho Araújo compareceu à posse, parabenizou Sérgio Reis e informou que continua deputado, no momento, licenciado.

“Foi uma honra ter sido convidado pelo governador Fábio Mitidieri para assumir a Secretaria de Estado da Casa Civil no mês de janeiro. Após ser empossado como deputado estadual, passei o mês de fevereiro na Assembleia e retornamos em março para a Secretaria, continuando assim as minhas atribuições no Executivo com responsabilidades, profissionalismo e lealdade de sempre; cumprindo a missão que a mim foi confiada pelo governador. Eu não deixo de ser deputado estadual, estou licenciado para assumir um outro cargo auxiliando o Governo do Estado em todas as ações propostas para que a gente coloque, sem dúvida nenhuma Sergipe no rumo do desenvolvimento”, observa desejando boas-vindas ao deputado Sérgio Reis.

Secretário em Brasília

Convidado pelo governador, Sérgio Reis vinha desenvolvendo suas atividades como secretário de Representação de Sergipe em Brasília, cargo que deverá voltar a ocupar brevemente. “Estamos na representação da secretaria em Brasília e eu pretendo pelo menos durante esse ano, junto com o governador Fábio Mitidieri, continuar trabalhando para trazer investimentos e recursos para o desenvolvimento sócio-econômico aqui do nosso estado, principalmente nas áreas de turismo, petróleo e gás, infraestrutura e rodovias. Pra mim é uma honra, mesmo que por um período curto, representar os sergipanos, em especial, o nosso povo de Lagarto e da região Centro-Sul”, enfatiza.

O novo deputado de Sergipe disse ainda que durante o período em que estiver na Assembleia Legislativa vai apresentar Projetos de Lei e Indicações. “Também farei pronunciamentos com temas que sejam de interesse da nossa região. Tenho três Projetos de Lei em mente e nossa assessoria já está inteirada no processamento, sendo um na área de agricultura, um na área da mulher, e um na área de desenvolvimento”, adianta.

Em seu primeiro pronunciamento na tribuna, o deputado lagartense agradeceu a Deus, aos eleitores, ao governador Fábio Mitidieri, e ao titular da cadeira, Jorginho Araújo. “Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento especial tomando posse como deputado estadual, mesmo que seja breve aqui a nossa passagem pela Assembleia Legislativa, em virtude do nosso interesse em continuar na Secretaria de Representação em Brasília. Agradeço esta oportunidade por estar aqui representando o nosso município de Lagarto e estarei sempre altivo”, reitera.

Fonte: Alese