Presidente Lula é diagnosticado com pneumonia leve e adia viagem à China

O presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi diagnosticado com uma pneumonia leve, após exames realizados na última quinta-feira, 23, no Hospital Sírio Libanês. A informação foi confirmada pelas redes sociais do gestor.

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem a noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China. #EquipeLula — Lula (@LulaOficial) March 24, 2023

Com isso, Lula acabou adiando para domingo, 26, a sua viagem à China, onde se encontrará com o presidente Xi Jinping para reforçar a aliança entre os dois países e discutir, entre diversos temas, um plano de paz para a guerra entre Rússia e Ucrânia, saúde, meio ambiente, indústria e a reforma de fóruns multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU.

Já o embarque contará com uma comitiva que vai reunir a ex-presidente Dilma Rousseff, ministros, parlamentares e empresários de vários segmentos do país.

Internações

Em novembro do ano passado, Lula foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para uma laringoscopia e retirada de uma leucoplasia na prega vocal esquerda. Leucoplasia é uma alteração na mucosa. No caso de Lula, da mucosa da garganta. O exame realizado não apresentou nenhuma alteração no tecido, segundo a equipe do presidente.

Já no início de novembro, antes de embarcar para a 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP27), Lula fez exames e confirmou uma inflamação na garganta decorrente do esforço vocal feito durante a campanha eleitoral e uma pequena área de leucoplasia na laringe, onde teve um câncer, em 2011, encerrando o tratamento contra a doença em fevereiro de 2012.