Preuni: Segundo dia do Simula Enem acontece neste sábado, 2

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Programa Pré-Universitário (Preuni), realizará, neste sábado, 2, o segundo dia do ‘Simula Enem’. A prova busca testar o conhecimento dos alunos e prepará-los para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e é mais uma das atividades desenvolvidas pelo Preuni nesse processo de preparação. Para essa segunda simulação, são aguardados mais de 18 mil estudantes de todo o estado de Sergipe.

As provas serão realizadas nos polos do Preuni e contemplarão as áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Os estudantes trabalharão 45 questões inéditas, produzidas pela equipe de professores articuladores e demais professores do programa.

Integrante da Coordenação Pedagógica do Pré-Universitário, Vlademir Silva explicou que a realização de provas como essa contribui para a preparação dos estudantes. “A importância não está, apenas, em medir os níveis de aprendizado durante a trajetória de preparação, mas também avaliar o gerenciamento do tempo usado para resolução dos itens, assim como os fatores emocionais de cada um. O resultado final é o autoconhecimento para regular melhor, nos meses que restam, as rotinas de estudo e de controle emocional”, considerou.

Ações futuras

Após a realização do ‘Simula Enem’, serão realizadas as revisões ‘Treinando com Pesos’ agora em setembro. Em outubro, mais um simulado online será realizado para os alunos do programa, o ‘Revisa Enem’, com a resolução assistida e comentada de mais de 100 questões no decorrer de uma semana. Em novembro, acontecerá a grande revisão final, reunindo estudantes de todo o estado.