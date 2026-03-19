Previsão aponta que Sergipe pode registrar chuvas nesta quinta, 19

Sergipe pode registrar chuvas fracas em todas as regiões nesta quinta-feira, 19, data em que se celebra o Dia de São José, de acordo com a previsão da Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac). Segundo a equipe técnica, as chuvas previstas estão associadas a padrões de circulação oceânica. A previsão de tempo instável se estende para toda a região Nordeste.

O Dia de São José é tradicionalmente associado, no Nordeste, à expectativa de boas chuvas para o inverno. A crença popular diz que a ocorrência de chuva nesta data indica um ano favorável para a agricultura, especialmente nas regiões do semiárido. A Meteorologia aponta que essa tradição pode estar relacionada ao equinócio de outono, que ocorre entre os dias 20 e 21 de março no Hemisfério Sul. O outono é uma estação de transição entre o verão e o inverno, com tendência de temperaturas mais amenas e aumento da frequência de chuvas.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro, explica que, em razão das variações climáticas registradas ao longo de fevereiro, os volumes de chuva no estado variaram de dentro da média até acima do esperado para o período. “Além disso, março iniciou com chuvas volumosas, especialmente no agreste e sertão de Sergipe, e alguns municípios ultrapassaram a média esperada para o mês”, comentou. Para o próximo trimestre (abril, maio e junho), a previsão é de chuvas dentro a abaixo da média, acrescenta a especialista.

Apesar da tradição popular, os meteorologistas destacam que a ocorrência de chuva exatamente no Dia de São José não é, por si só, um indicativo definitivo de como será o restante da estação chuvosa. A análise das condições climáticas depende do acompanhamento contínuo dos sistemas atmosféricos e das previsões meteorológicas.

Wanda detalha ainda que a previsão da quadra chuvosa (abril a junho) deve ser feita com base em análises mais abrangentes, como modelos climáticos e séries históricas do comportamento atmosférico. “O que ocorre em um único dia, como 19 de março, não é suficiente para definir uma tendência para os meses seguintes. Os levantamentos históricos mostram que houve anos em que choveu no Dia de São José e, mesmo assim, a quadra chuvosa foi abaixo da média, assim como houve anos sem chuva na data e com bons volumes ao longo da estação”, detalhou. Nos últimos cinco anos, por exemplo, em apenas um deles não houve previsão de chuva para Sergipe em 19 de março.

A meteorologista ressalta que a falta de comprovação científica da tradição não diminui a importância da fé para os sergipanos. A devoção a São José continua sendo um elemento forte da cultura local e, para muitos, um símbolo de esperança. “A crença é importante e, ao mesmo tempo, é essencial que agricultores e gestores públicos baseiem suas decisões em dados científicos confiáveis, garantindo um planejamento mais eficiente do uso da água e da produção agrícola”, concluiu.

Fonte: Governo de SE