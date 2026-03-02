Previsão de chuvas moderadas a intensas é ampliada até quarta-feira, 4

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), atualizou a previsão do tempo e informa que segue em vigor o aviso meteorológico para chuvas intensas em todo o estado até as 23h59 da quarta-feira, 4.

A previsão indica que as regiões agreste e sertão devem concentrar os maiores volumes de chuva ao longo desse período. As instabilidades atmosféricas estão associadas à atuação de sistemas meteorológicos de grande escala e à elevada umidade proveniente tanto do continente quanto do Oceano Atlântico adjacente, fatores que favorecem a formação e manutenção de nuvens de grande desenvolvimento vertical, responsáveis por precipitações intensas.

Para o período do novo alerta, há possibilidade de acumulados superiores a 50 mm por dia em áreas isoladas. Os ventos podem variar entre 40 km/h e 80 km/h, configurando potencial para impactos associados às condições adversas.

As chuvas e ventos intensos previstos podem trazer riscos para o tráfego em rodovias, provocar alagamentos em áreas com deficiência de drenagem urbana, deslizamentos de encostas, destelhamentos de imóveis, queda de árvores e de placas mal fixadas. Há ainda risco de transbordamento de pequenos córregos, riachos, rios e lagoas da região, além da possibilidade de ocorrência de granizo em pontos isolados, especialmente no agreste e sertão.

Litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta céu nublado, com ocorrência de chuvas de intensidade variável ao longo do período do aviso, podendo ser moderadas a intensas, acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas e ventos intensos.

No agreste, as instabilidades devem ocorrer de forma mais significativa, com chuvas moderadas a intensas, trovoadas e descargas elétricas, cenário que pode se intensificar durante a vigência do novo alerta.

Já no sertão sergipano a previsão também indica aumento significativo da nebulosidade e ocorrência de chuvas moderadas a intensas, com possibilidade de acumulados elevados e rajadas de vento.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando continuamente as condições atmosféricas, e novas atualizações poderão ser emitidas a qualquer momento.

Acumulado

Conforme dados da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac, os volumes de chuva registrados nos últimos dias elevaram de forma significativa o acumulado de fevereiro em Sergipe, fazendo com que diversos municípios já ultrapassassem a média climatológica prevista para todo o mês. Os maiores totais concentram-se no centro-sul, agreste e sertão do estado.

Entre os destaques estão Simão Dias, que acumulou 237,4 mm no mês, Poço Verde, com 229,4 mm, e Canindé do São Francisco, com 216,3 mm, volumes muito superiores aos respectivos normais climatológicos, que variam entre aproximadamente 39 mm e 60 mm nessas localidades.

Entre 24 e 28 de fevereiro, foram registrados acumulados expressivos em curto intervalo de tempo, como 180 mm em Canindé do São Francisco e 89,4 mm em Poço Verde, evidenciando a intensidade e persistência das instabilidades atmosféricas sobre o estado. Considerando o período ampliado entre os dias 19 e 28, o município de Tobias Barreto registrou 144 mm de chuva acumulada.

Outros municípios também apresentam volumes elevados no acumulado mensal, a exemplo de Frei Paulo (164,3 mm), Campo do Brito (153 mm), Riachão do Dantas (149 mm), Lagarto (144 mm) e Itabaianinha (139 mm). Na Grande Aracaju e no litoral, embora os volumes sejam menores em comparação ao interior, alguns municípios já registram totais próximos ou acima da média mensal, como Nossa Senhora do Socorro (126 mm), Barra dos Coqueiros (96 mm) e Maruim (103 mm).

O cenário reforça o impacto das chuvas recentes no balanço hídrico do estado e explica a elevação do risco de alagamentos, elevação do nível de rios e outros transtornos associados ao excesso de precipitação.

