Previsão do tempo aponta nebulosidade e máximas acima dos 30º em Sergipe

A previsão do tempo para a primeira semana da Primavera é de nebulosidade em todo o estado e temperaturas máximas acima dos 30º no agreste e sertão sergipanos. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), também são esperadas chuvas leves e isoladas em algumas regiões.

Quanto às temperaturas, nesta terça-feira, 26, as mínimas e máximas estarão em torno de 20.5°C e 29.0°C (litoral); 21.1°C e 31.0°C (agreste); e 19.0°C e 32.3°C (sertão).

Na quarta-feira, 27, os termômetros poderão marcar 20.9°C e 28.9°C (litoral); 21.0°C e 31.1°C (agreste); e 19.7°C e 32.6°C (sertão).

Já as mínimas e máximas da quinta-feira, 28, tendem a ser 20.1°C e 28.9°C (litoral); 20.5°C e 30.3°C (agreste); e 19.4°C e 32.2°C (sertão).

Para sexta-feira, 29, as temperaturas podem marcar mínimas e máximas entre 20.1°C e 28.9°C (litoral); 20.8°C e 31.7°C (agreste); 19.4°C e 32.8°C (sertão).

Fonte: Governo de SE