Previsão do tempo indica céu parcialmente nublado em Sergipe neste fim de semana

A previsão do tempo para este fim de semana, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), tem tendência de variação entre períodos de céu parcialmente nublado e de céu claro com algumas nuvens, com possibilidade de chuvas leves e fracas no litoral e no agreste, e sem ocorrência de chuva no sertão. A previsão também indica ventos variando entre fracos e moderados ao longo do fim de semana.

De acordo com a análise meteorológica da Semac, há presença de nuvens associadas à circulação oceânica sobre o estado de Sergipe. Essas formações são alimentadas diretamente pelo transporte de umidade e calor dos oceanos para a atmosfera.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano no sábado, 29, e no domingo, 30, a previsão é de céu parcialmente nublado pela manhã, céu claro com algumas nuvens à tarde, e céu parcialmente nublado à noite e de madrugada. A previsão indica ventos variando entre fracos e moderados, com possibilidade de chuvas leves e fracas ao longo do fim de semana. As temperaturas variam entre mínimas próximas de 23°C e máximas em torno de 28°C.

No agreste, a previsão no sábado, 29, e no domingo, 30, é de céu parcialmente nublado pela manhã, céu claro com algumas nuvens à tarde, e céu parcialmente nublado à noite e de madrugada. A previsão indica ventos variando entre fracos e moderados, com possibilidade de chuvas leves e fracas ao longo do fim de semana. As temperaturas devem oscilar entre cerca de 18°C e 32°C no período.

O sertão sergipano também registra previsão no sábado, 29, e no domingo, 30, de céu claro com algumas nuvens pela manhã, à tarde, à noite e durante a madrugada. A previsão indica ventos variando entre fracos e moderados, sem ocorrência de chuvas ao longo do final de semana. As temperaturas devem variar de 19°C a 35°C no período.

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Fonte: SSP/SE