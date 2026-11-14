Previsão do tempo indica chuvas e ventos neste final de semana

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para este final de semana e emite aviso meteorológico de chuvas moderadas a intensas e ventos moderados a fortes para as 0h de domingo, 15, até 23h59 de segunda-feira, 16, com atenção especial para o agreste e sertão. O acumulado de chuva deve ultrapassar 50 mm/dia, e os ventos moderados a fortes podem variar entre 40 e 70 km/h.

A tendência é de céu claro com algumas nuvens neste sábado, 14, sem possibilidade de chuvas. Os ventos devem ser fracos pela manhã, à tarde e à noite, e moderados de madrugada. Já no domingo, 15, a previsão indica céu parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva moderada a intensa, descargas elétricas e trovoadas, e ventos moderados a fortes.

De acordo com a análise meteorológica da Semac, há presença de um cavado em baixos níveis da atmosfera, associado à intensificação dos ventos de sudeste e à convergência de umidade sobre a costa leste do Nordeste, favorecendo a formação de áreas de instabilidade sobre Sergipe. Essa configuração atmosférica contribui para o aumento da nebulosidade e favorece o deslocamento de nuvens carregadas sobre o estado, podendo ocasionar episódios de chuva em diferentes regiões.

O subsecretário de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel Luciano Queiroz, alertou para os riscos associados às chuvas intensas, que podem ocorrer em um curto intervalo de tempo e provocar danos estruturais, especialmente em áreas de encosta. Ele orientou a população a ficar atenta a situações de anormalidade e acionar os órgãos de Defesa Civil em caso de necessidade. “Também é importante evitar áreas abertas, praias e piscinas durante as ocorrências de descargas elétricas, buscando permanecer em locais seguros. A previsão indica ventos moderados, e a Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas para acompanhar possíveis transtornos no estado”, destacou.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta céu claro com algumas nuvens, sem chances de chuvas neste sábado, 14. Já no domingo, 15, a possibilidade é de céu parcialmente nublado ao longo do dia, com chance de chuvas moderadas a intensas. Os ventos devem variar entre fracos e moderados no sábado, 14. Já no domingo, 15, os ventos serão moderados a fortes. As temperaturas devem variar entre mínimas de 24°C e máximas de 30°C durante o período.

No agreste, a previsão é de céu claro com algumas nuvens, sem chances de chuvas neste sábado, 14. Já no domingo, 15, a possibilidade é de céu parcialmente nublado ao longo do dia, com chance de chuvas moderadas a intensas. Os ventos devem variar entre fracos e moderados neste sábado, 14. Já no domingo, 15, os ventos serão moderados a fortes. As temperaturas devem variar de 21°C a 36°C no período.

No sertão sergipano, a previsão é de céu claro com algumas nuvens, sem chances de chuvas neste sábado, 14. Já no domingo, 15, a possibilidade é de céu parcialmente nublado ao longo do dia, com chance de chuvas moderadas a intensas. Os ventos devem variar entre fracos e moderados neste sábado, 14. Já no domingo, 15, os ventos serão moderados a fortes. As temperaturas devem variar entre 22°C e 38°C no período.

Riscos associados

As condições previstas indicam riscos de transbordamentos dos principais rios e lagoas do estado, além de pequenos córregos e riachos. Também há risco de descarga elétrica, trovoada e ventos moderados a fortes em todo o estado. Não é descartada a chance de chuva de granizo em pontos isolados.

O acumulado de precipitação também pode trazer riscos de alagamentos e deslizamentos de encostas. Os ventos moderados a intensos podem causar destelhamentos de residências, edifícios e estabelecimentos comerciais, queda de árvores, galhos, postes, estruturas metálicas, entre outros danos.

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil. A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas segue monitorando continuamente as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento.

Fonte: Governo de SE