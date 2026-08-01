Previsão do tempo indica possibilidade de ventos fortes neste sábado em todo o estado

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) informa que a previsão do tempo indica possibilidade de ventos moderados a fortes neste sábado, 01, em todo o território de Sergipe. No domingo, 2 de agosto, os ventos devem ser de fracos a moderados no estado.

Em relação à nebulosidade, a tendência é de variação de períodos de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas. As temperaturas devem variar entre 21°C e 27°C no litoral, entre 17°C e 30°C no agreste e entre 17°C e 33°C no sertão sergipano.

De acordo com a análise meteorológica da Semac, há presença, sobre o estado de Sergipe, de nuvens associadas à atuação de um cavado, prolongamento de um sistema de baixa pressão, além de nuvens derivadas da circulação oceânica proveniente do Oceano Atlântico, que atua na costa leste do Nordeste do Brasil.

Litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta para um fim de semana com variação de períodos de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado. A previsão indica ventos fracos a moderados no domingo, 02. Já no sábado, 01, os ventos devem variar de moderados a fortes. Há previsão de chuvas fracas ao longo do final de semana. As temperaturas variam entre mínimas próximas de 21°C e máximas em torno de 27°C.

No agreste, a previsão também é de variação de períodos de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado. A previsão indica ventos fracos a moderados no domingo, 01. Já no sábado, 01, os ventos devem variar de moderados a fortes. Há previsão de chuvas fracas ao longo do final de semana. As temperaturas devem oscilar entre 17°C e 30°C no período.

O sertão sergipano também registra previsão de variação de períodos de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado. A previsão indica ventos fracos a moderados no domingo, 02. Já no sábado, 01, os ventos devem variar de moderados a fortes. A previsão é de chuvas fracas no sábado, 01, e no domingo, 02. As temperaturas devem variar de 17°C a 33°C no período.

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil.

Fonte: Governo de SE