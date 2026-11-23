O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para esta semana, de segunda, 23, a sexta-feira, 27. A tendência é de variação entre períodos de céu claro e céu claro com algumas nuvens. Ao longo da semana, não há previsão de chuvas, e os ventos devem variar entre fracos e moderados.

De acordo com a análise meteorológica da Semac, há presença de nuvens sobre o estado de Sergipe, associada à circulação oceânica. Destaca-se, também, a predominância da atuação de uma massa de ar seco e quente, associada a um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a subsidência do ar e inibe a formação e o desenvolvimento de nuvens de chuva ao longo do dia.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta a possibilidade de céu claro com algumas nuvens nesta segunda, e entre quarta, 25, e sexta-feira, 27. Já na terça-feira, 24, a previsão indica céu claro. A tendência é de variação de ventos fracos e moderados ao longo da semana. Não há possibilidade de chuvas entre segunda e sexta-feira. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 25°C e máximas em torno de 30°C..

No agreste, a previsão indica possibilidade de céu claro nesta segunda e terça-feira. Já entre quarta e sexta, a previsão indica céu claro com algumas nuvens. A tendência é de variação de ventos fracos e moderados ao longo da semana. Não há possibilidade de chuvas entre segunda e sexta-feira. As temperaturas devem oscilar entre mínimas próximas de 21°C e máximas de até 36°C.

No sertão sergipano, a previsão indica possibilidade de céu claro entre segunda e quarta-feira, e também na sexta-feira. Para quinta-feira, a tendência é de céu claro com algumas nuvens. Os ventos devem variar entre fracos e moderados ao longo da semana. Não há previsão de chuvas no período. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 23°C e máximas em torno de 39°C.

A Semac orienta a população a manter os cuidados com a exposição prolongada ao sol, reforçar a hidratação e acompanhar as atualizações dos boletins meteorológicos.

Fonte: Governo de SE