Previsão indica final de semana com chuvas fracas a moderadas em Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulgou a previsão do tempo para este final de semana, entre sexta-feira, 22, e domingo, 24. A tendência é de predomínio de céu parcialmente nublado, com temperaturas amenas e possibilidade de chuvas fracas a moderadas no estado.

De acordo com a análise meteorológica da Semac, a presença de nuvens sobre o estado de Sergipe está associada à atuação de um cavado, favorecendo a variação da nebulosidade ao longo do dia.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta variação entre períodos de céu parcialmente nublado e momentos de sol com algumas nuvens ao longo do final de semana, com possibilidade de chuva fraca na sexta-feira, 22, e no domingo, 24. No sábado, 23, a tendência é de tempo mais instável, com previsão de chuvas fracas a moderadas, especialmente na madrugada e pela manhã. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 23°C e máximas em torno de 28°C.

No agreste, o cenário será semelhante, com predomínio de períodos de céu parcialmente nublado e momentos de sol com algumas nuvens, além da possibilidade de chuva fraca na sexta-feira, 22, e no domingo, 24. No sábado, 23, a tendência é de tempo mais instável, com previsão de chuvas fracas a moderadas, especialmente na madrugada e pela manhã. As temperaturas devem oscilar entre cerca de 19°C e 28°C ao longo do final de semana.

Já no sertão sergipano, a previsão indica predominância de céu claro com algumas nuvens e momentos de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca durante todo o final de semana. As temperaturas devem variar entre 21°C e 31°C ao longo do período.

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Fonte: Governo de SE