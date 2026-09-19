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Previsão indica final de semana com predominância de sol em Sergipe

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No final de semana em Sergipe a tendência é de variação entre céu claro com algumas nuvens e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca e de períodos sem a ocorrência de chuvas. A previsão também indica ventos variando entre fracos e moderados ao longo do período. É o que aponta a previsão do tempo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).
De acordo com a análise meteorológica da Semac, há presença de nuvens sobre o estado de Sergipe e áreas adjacentes do Nordeste brasileiro. Elas estão associadas à circulação de ventos sobre o oceano Atlântico.
Previsão no litoral, agreste e sertão
No litoral sergipano, no sábado, 19, e no domingo, 20, a previsão é de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado. Durante o final de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Há chances de chuvas fracas no sábado e no domingo. As temperaturas devem variar entre mínimas de 22°C e máximas de 28°C durante o período.
No agreste, a previsão é de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado. Durante o fim de semana, os ventos seguem o mesmo padrão do litoral: moderados durante o dia e a noite, e fracos de madrugada. Há chances de chuvas fracas no sábado e no domingo.
No sertão sergipano, no sábado e no domingo, a previsão é de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado. Durante o fim de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Há chances de chuvas fracas no sábado e de chuvas leves no domingo. As temperaturas devem variar entre 20°C e 34°C no período.
A Semac orienta a população a manter os cuidados com a exposição prolongada ao sol, reforçar a hidratação e acompanhar as atualizações dos boletins meteorológicos.
Fonte: Governo de SE
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