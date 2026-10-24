Previsão indica final de semana de sol em Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para este final de semana e redobra a atenção para segunda-feira, 26, e terça-feira, 27, que devem ser de calor intenso. A tendência é de variação entre céu claro e céu claro com algumas nuvens, com possibilidade de períodos de chuvas leves e momentos sem a ocorrência de chuvas. A previsão também indica ventos variando entre fracos e moderados ao longo do período.

As altas temperaturas na segunda e terça-feira devem ocorrer em todas as regiões do estado, com máximas de 42°C no Sertão e sensação de desconforto térmico. De acordo com a previsão da Gerência de Meteorologia, Mudanças Climáticas e Combate à Desertificação da Semac, as temperaturas poderão chegar a 42°C no Sertão, enquanto o agreste poderá registrar máximas de 39°C e o litoral, de 31°C.

A análise meteorológica da Semac também aponta que a presença de nuvens sobre o estado de Sergipe está associada à circulação oceânica. Destaca-se, a predominância da atuação de uma massa de ar seco e quente, associada a um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a subsidência do ar e inibe a formação e o desenvolvimento de nuvens de chuva ao longo do dia.

O contexto climático da primavera também influencia diretamente nas altas temperaturas, a estação de transição pode apresentar períodos de temperaturas elevadas e maior aquecimento da superfície. A atuação do fenômeno El Niño, de intensidade muito forte e em conjunto com as condições atmosféricas regionais, também contribui para alterações nos padrões de temperatura, umidade e chuva. Nesse cenário, os episódios de calor intenso podem ocorrer, com sua intensidade dependendo da combinação de diferentes fatores meteorológicos e climáticos.

Final de semana no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta que no sábado, 24, e no domingo, 25, a possibilidade é de céu claro com algumas nuvens. Durante o final de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Não há chance de chuvas neste sábado, 24, e domingo, 25. As temperaturas devem variar entre mínimas de 24°C e máximas de 29°C durante o período.

No agreste, a previsão é que no sábado, 24, e no domingo, 25, a possibilidade é de céu claro com algumas nuvens. Durante o final de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. A possibilidade é de chuvas leves nesta sexta-feira. Não há chance de chuvas no sábado e no domingo. As temperaturas devem variar entre 21°C e 37°C no período.

No sertão sergipano, a previsão é de céu claro com algumas nuvens até o domingo. Durante o final de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Não há chance de chuvas até o domingo. As temperaturas devem variar entre 22°C e 38°C no período.

Cuidados

A Semac orienta a população a manter os cuidados com a exposição prolongada ao sol, principalmente entre 10h e 16h, evitando o período de intensa radiação solar. É importante reforçar a hidratação e beber água regularmente ao longo do dia, além de reduzir as atividades físicas mais intensas nos horários mais quentes e redobrar a atenção a crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas que podem apresentar maior vulnerabilidade ao calor.

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos divulgados pela Semac e siga as orientações da Defesa Civil e das autoridades de saúde.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Fonte: Governo de SE