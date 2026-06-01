Previsão indica semana com possibilidade de chuvas fracas a moderadas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para esta semana, de segunda-feira, 01, a sexta-feira, 05. A tendência é de predomínio de céu parcialmente nublado, com chance de chuvas fracas, leves e moderadas, e ventos fracos a moderados ao longo da semana.

De acordo com a análise meteorológica da Semac, há presença de nuvens sobre o estado de Sergipe. Elas estão associadas à atuação do cavado na costa leste do Nordeste brasileiro que, em conjunto com o escoamento de sudeste nos baixos níveis da atmosfera proveniente do Oceano Atlântico, favorece o aumento da umidade e a formação de nebulosidade de segunda-feira, 1º, a sexta-feira, 5.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta variação entre períodos de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca e leve entre segunda-feira, 1º, e quarta-feira, 3, e chuva fraca a moderada na quinta-feira, 4, e na sexta-feira, 5. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 22°C e máxima em torno de 29°C.

No agreste, o cenário é semelhante, com predomínio de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado ao longo da semana. A possibilidade é de chuva fraca entre segunda-feira, 1º, e quarta-feira, 3, e chuva fraca a moderada na quinta-feira, 4, e na sexta-feira, 5. As temperaturas devem oscilar entre cerca de 18°C e 30°C ao longo da primeira semana de junho.

Já no sertão sergipano, a previsão também indica a predominância de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado ao longo da semana, com possibilidade de chuva fraca e leve. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 19°C e máximas em torno de 33°C.

A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Fonte: Governo de SE