Previsão indica semana de sol e céu parcialmente nublado em Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para esta semana. A tendência é de alternância entre períodos de céu claro, céu claro com algumas nuvens e céu parcialmente nublado. Ao longo da semana, há previsão de chuva fraca em alguns períodos, intercalados com momentos sem possibilidade de precipitação. Os ventos devem variar de fracos a moderados.

De acordo com a análise meteorológica da Semac, há presença de nuvens sobre o estado de Sergipe, associada à circulação oceânica. Destaca-se também a predominância de uma massa de ar seco e quente, associada a um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a subsidência do ar e inibe a formação e o desenvolvimento de nuvens de chuva ao longo do dia.

Previsão

No litoral sergipano, a previsão aponta céu claro com algumas nuvens até quarta-feira, 21, sem possibilidade de chuva. Na quinta-feira, 22, são esperados períodos de céu claro e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca. Na sexta-feira, 23, a previsão é de céu parcialmente nublado, também com chance de chuva fraca. Os ventos devem ser moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos durante a madrugada, ao longo da semana. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 24 °C e máximas em torno de 30 °C.

No agreste, a previsão indica céu claro com algumas nuvens entre esta terça-feira, 20, e quarta-feira, 21, sem possibilidade de chuva. Na quinta-feira, 22, são esperados períodos de céu claro e parcialmente nublado, com chance de chuva fraca. Na sexta-feira, 23, a previsão é de céu parcialmente nublado, também com possibilidade de chuva fraca. Os ventos devem ser moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos durante a madrugada, ao longo da semana. As temperaturas devem oscilar entre mínimas próximas de 20 °C e máximas de até 38 °C.

No sertão sergipano, até quarta-feira, 21, a previsão indica céu claro sem possibilidade de chuva. Na quinta-feira, 22, e na sexta-feira, 23, são esperados períodos de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca. Os ventos devem ser moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos durante a madrugada, ao longo da semana. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 23 °C e máximas em torno de 39 °C.

A Semac orienta a população a evitar a exposição prolongada ao sol, reforçar a hidratação e acompanhar as atualizações dos boletins meteorológicos.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições meteorológicas para divulgar novas atualizações.

Fonte: Governo de SE