Previsão do tempo indica semana de sol em Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para esta semana, de terça-feira, 13, a sexta-feira, 16. A tendência é de variação entre períodos de céu claro e de céu claro com algumas nuvens. Ao longo da semana, não há possibilidade de chuvas, e os ventos devem variar entre fracos e moderados.

De acordo com a análise meteorológica da Semac, há presença de nuvens sobre o estado de Sergipe, associada à circulação oceânica. Destaca-se, também, a predominância da atuação de uma massa de ar seco e quente, associada a um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a subsidência do ar e inibe a formação e o desenvolvimento de nuvens de chuva ao longo do dia.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral e no agreste sergipano, a previsão aponta possibilidade de céu claro com algumas nuvens nestas terça, 13, quarta, 14, e sexta-feira, 16. Já na quinta-feira, 15, a previsão indica céu claro. A tendência é de ventos moderados pela manhã, à tarde e à noite, e ventos fracos de madrugada ao longo da semana. Não há possibilidade de chuvas entre terça e sexta-feira. No litoral, as temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 24°C e máximas em torno de 30°C. Já no agreste, devem oscilar entre mínimas próximas de 20°C e máximas de até 39°C.

No sertão sergipano, a previsão indica possibilidade de céu claro entre esta terça e sexta-feira. A tendência é de ventos moderados pela manhã, tarde e noite, e ventos fracos de madrugada ao longo da semana. Não há possibilidade de chuvas entre terça e sexta-feira. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 22°C e máximas em torno de 40°C.

A Semac orienta a população a manter os cuidados com a exposição prolongada ao sol, reforçar a hidratação e acompanhar as atualizações dos boletins meteorológicos.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.