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Previsão indica semana de ventos moderados em Sergipe

previsão do tempo
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) informa que a previsão do tempo para esta semana  aponta a possibilidade de ventos moderados. A tendência é de predomínio de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado, com chance de chuvas leves a fracas e de momentos sem possibilidade de chuva.
De acordo com a análise meteorológica da Semac, sobre o estado de Sergipe, há presença de nuvens associadas ao cavado, que é um prolongamento de um sistema de baixa pressão atmosférica, e à circulação oceânica. São nuvens provenientes do Oceano Atlântico, favorecendo o aumento da umidade e a formação de nebulosidade.
Previsão no litoral, agreste e sertão
No litoral sergipano, a previsão é de variação de períodos de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado entre terça-feira, 04, e sexta-feira, 07. Nesta terça-feira, 04, de ventos moderados a fortes, e entre quarta-feira, 05, e sexta-feira, 07, de ventos fracos a moderados.Há possibilidade de chuvas leves a fracas ao longo da semana. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 22°C e máximas em torno de 28°C.
No agreste, o cenário é semelhante entre terça-feira, 04, e sexta-feira, 07, a previsão é de variação de períodos de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado.  Nesta terça-feira, 04, de ventos moderados a fortes, e entre quarta-feira, 5, e sexta-feira, 7, de ventos fracos a moderados. Há possibilidade de chuvas leves a fracas ao longo da semana. As temperaturas devem oscilar entre cerca de 18°C e 32°C ao longo da semana.

No sertão sergipano, a previsão indica a variação de períodos de céu claro com algumas nuvens e de céu parcialmente nublado até a quarta-feira, 05. Já na quinta-feira, 06, e na sexta-feira, 07, há possibilidade de céu claro ao longo do dia. Na terça-feira, 04, a tendência é de ventos moderados a fortes, e entre quarta-feira, 05, e sexta-feira, 07, de ventos fracos a moderados. A possibilidade é de chuvas leves até esta quarta-feira, 5. Já na quinta-feira, 06, e na sexta-feira, 07, não há possibilidade de chuvas. As temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 19°C e máximas em torno de 34°C.
A Semac reforça a importância de atenção redobrada por parte da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e recomenda o acompanhamento das atualizações dos boletins meteorológicos e das orientações da Defesa Civil.
Fonte: Governo de SE
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