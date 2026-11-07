Previsão indica sol e calor intenso em Sergipe neste fim de semana

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), divulga a previsão do tempo para este final de semana e redobra a atenção para esta segunda-feira, 9, que deve ser de calor intenso. A tendência é de variação entre céu claro e céu claro com algumas nuvens, sem a possibilidade de chuvas. A previsão também indica ventos fracos e moderados ao longo do período.

As altas temperaturas devem ocorrer em todas as regiões do estado, com máximas de 42°C nesta segunda-feira, 9. De acordo com a análise meteorológica da Semac, a presença de nuvens sobre o estado de Sergipe está associada à circulação oceânica. Entretanto, destaca-se a predominância da atuação de uma massa de ar seco e quente, associada a um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a subsidência do ar e inibe a formação e o desenvolvimento de nuvens de chuva ao longo do dia.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta céu claro com algumas nuvens até o domingo, 8. Durante o final de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Não há chance de chuvas neste final de semana. As temperaturas devem variar entre mínimas de 25°C e máximas de 30°C durante o período.

No agreste, a previsão é de céu claro com algumas nuvens entre sábado e domingo, 08. Durante o final de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Não há chance de chuvas neste final de semana. As temperaturas devem variar 21°C e 37°C no período.

No sertão sergipano, a previsão é de céu claro até o domingo, 8. Durante o final de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Não há chance de chuvas neste final de semana. As temperaturas devem variar entre 22°C e 39°C no período.

Cuidados

A Semac orienta a população a tomar cuidados com a exposição prolongada ao sol, principalmente entre 10h e 16h, período de maior intensidade da radiação solar. É importante reforçar a hidratação e beber água regularmente ao longo do dia, além de reduzir as atividades físicas mais intensas nos horários mais quentes e redobrar a atenção a crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas que podem apresentar maior vulnerabilidade ao calor.

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos divulgados pela Semac e siga as orientações da Defesa Civil e das autoridades de saúde. A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Fonte: Governo de SE