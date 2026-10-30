Previsão para feriado prolongado indica sol em Sergipe

O feriado prolongado em Sergipe será de tempo firme, com predomínio de sol e sem previsão de chuvas no litoral, agreste e sertão do estado. O período começa nesta sexta-feira, 30 de outubro, com o ponto facultativo em alusão ao Dia do Servidor Público, transferido de 28 de outubro, e segue até a segunda-feira, 2 de novembro, feriado do Dia de Finados. A tendência é de variação entre céu claro e céu claro com algumas nuvens, sem ocorrência de chuvas. A previsão também indica ventos variando entre fracos e moderados ao longo do período.

De acordo com a análise meteorológica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), há presença de nuvens sobre o estado de Sergipe, associada à circulação oceânica. Destaca-se, também, a predominância da atuação de uma massa de ar seco e quente, associada a um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a subsidência do ar e inibe a formação e o desenvolvimento de nuvens de chuva ao longo do dia.

Previsão no litoral, agreste e sertão

No litoral sergipano, a previsão aponta céu claro entre esta sexta-feira, e domingo, 1º de novembro. Já na segunda-feira, a possibilidade é de céu claro com algumas nuvens pela manhã, e de céu claro à tarde, à noite e de madrugada. Durante o final de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Não há chance de chuvas neste final de semana e feriado. As temperaturas devem variar entre mínimas de 25°C e máximas de 30°C durante o período.

No agreste, a previsão é de céu claro entre esta sexta-feira e segunda-feira. Durante o final de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Durante o período, não há chance de chuvas. As temperaturas devem variar entre 21°C e 37°C no período.

No sertão sergipano, a previsão é de céu claro entre sexta e segunda-feira. Durante o final de semana, os ventos devem variar entre moderados pela manhã, à tarde e à noite, e fracos de madrugada. Não há chance de chuvas nestes dias. As temperaturas devem variar entre 22°C e 38°C no período.

Cuidados

A Semac orienta a população a tomar cuidados com a exposição prolongada ao sol, principalmente entre 10h e 16h, período de maior intensidade da radiação solar. É importante reforçar a hidratação e beber água regularmente ao longo do dia, além de reduzir as atividades físicas mais intensas nos horários mais quentes e redobrar a atenção a crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas que podem apresentar maior vulnerabilidade ao calor.

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos divulgados pela Semac e siga as orientações da Defesa Civil e das autoridades de saúde.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

Fonte: Governo de SE