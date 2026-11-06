PRF apreende mais de 30 kg de maconha e mil comprimidos de ecstasy na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite da última quinta-feira, 05, aproximadamente 33,6 quilos de substâncias análogas à maconha e 1.015 comprimidos semelhantes a ecstasy, após um acompanhamento tático na BR-101, no município de Cristinápolis.

A ação teve início após a equipe da PRF receber informações de análise de risco da inteligência. Por volta das 22h42, nas proximidades da Unidade Operacional de Cristinápolis, os policiais deram ordem de parada ao veículo, mas o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade.

Durante aproximadamente 20 minutos, os policiais realizaram o acompanhamento tático do automóvel por cerca de 38 quilômetros. Nesse percurso, o motorista atingiu velocidade de 180 km/h e realizou diversas manobras perigosas, colocando em risco a segurança dos demais usuários da rodovia.

A fuga terminou no perímetro urbano de Cristinápolis, quando o condutor perdeu o controle da direção após passar por um redutor de velocidade e tentar acessar uma via local. O veículo colidiu contra um meio-fio e um poste de iluminação pública.

Após a colisão, os dois ocupantes abandonaram o automóvel e fugiram a pé em direção a uma área de vegetação. Os suspeitos portavam objetos semelhantes a armas de fogo e os apontaram na direção dos policiais, quando adentraram a mata, não tendo sido localizados.

Durante a fiscalização do veículo, os policiais encontraram diversas caixas contendo 59 sacos de substância semelhante à maconha, totalizando aproximadamente 31,5 quilos, além de dois tabletes de substância derivada da cannabis, com peso aproximado de 2,09 quilos, e 1.015 comprimidos semelhantes a ecstasy.

O veículo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia para a adoção dos procedimentos cabíveis. A ocorrência foi registrada, em tese, como tráfico de drogas.