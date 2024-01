PRF divulga balanço da Operação Réveillon 2024 em Sergipe

Com as comemorações de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Réveillon 2024. Após os quatro dias de fiscalização, o balanço da operação foi divulgado na última terça-feira, 02, indicando que não houve nenhuma morte durante esse período nas rodovias federais que cortam Sergipe.

No total, as equipes da PRF fiscalizam 1081 veículos e 1323 pessoas, além da realização de 504 testes de etilômetro. Com isso, foram emitidos autos de infração pela ausência do cinto de segurança, ultrapassagens proibidas e por dirigir acima do limite de velocidade da via.

Os policiais autuaram também seis condutores que dirigiam embriagados, um deles incorreu no crime e foi preso. Outras nove pessoas foram detidas, totalizando em dez detenções entre as 12 ocorrências da operação, resultando em um aumento de 400% em comparação com o ano de 2022.

Apesar dos resultados, nenhum óbito foi registrado durante os períodos festivos, trazendo um relatório positivo. De acordo com a PRF, já são 20 dias sem perda de vidas em acidentes de trânsito nas rodovias de Sergipe.

