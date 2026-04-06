PRF encerra Operação Semana Santa com redução de sinistros graves em SE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, no último domingo, 05, a Operação Semana Santa 2026 nas rodovias federais que cortam Sergipe. A mobilização teve início à 0h da quinta-feira, 02, e seguiu até as 23h59 do domingo. O balanço aponta redução de 33,3% no número de sinistros graves em comparação com o mesmo período de 2025.

Neste ano, houve quatro sinistros graves, contra seis ocorrências contabilizadas na Operação Semana Santa do ano passado. No total, a PRF registrou dez sinistros durante o feriado prolongado, um a menos do que em 2025. Apesar da redução nas ocorrências mais severas, houve aumento no número de pessoas feridas. Em 2026, 14 pessoas ficaram feridas nas rodovias federais do estado, enquanto no ano anterior foram contabilizados dez feridos. O número de mortes permaneceu estável, com um óbito registrado em cada ano.

Semana Santa 2025 Semana Santa 2026 Sinistros 11 10 Sinistros graves 6 4 Feridos 10 14 Mortes 1 1

Durante os quatro dias de operação, 1.358 pessoas e 931 veículos foram fiscalizados em abordagens, que tiveram foco educativo e orientador. As infrações mais registradas foram excesso de velocidade, condução de veículo por motorista não habilitado e circulação de veículos sem o devido licenciamento.

No enfrentamento à combinação de álcool e direção, as equipes utilizaram o etilômetro nas fiscalizações. 774 testes foram realizados e seis condutores foram autuados por recusa.

Infrações mais verificadas – Op. Semana Santa 2026 Dirigir acima do limite da velocidade estabelecido para a via 74 Dirigir veículo sem possuir CNH, PPD ou ACC 45 Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado 39 Outras infrações Deixar de utilizar o cinto de segurança 33 Realizar ultrapassagem proibida 20 Transportar criança fora do DRC (cadeirinha) 8

Já no combate ao crime, sete pessoas foram detidas por diferentes ocorrências, entre elas durante o cumprimento de mandado de prisão, por receptação e por tráfico de drogas. Além disso, dois veículos com número de identificação adulterado foram recuperados durante as ações.

Fonte: PRF