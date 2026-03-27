PRF informa restrição em trecho da BR-101 nesta sexta, 27

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe informou que sexta-feira, 27, haverá restrição de tráfego no km 69,5 da BR-101, em Maruim.

O bloqueio se dá por conta da etapa de içamento de material pesado, parte da estrutura de uma passarela para pedestres que será instalada no local.

De acordo com a PRF, a restrição ocorre das 10h às 13h, tempo de duração das atividades de pré-montagem e içamento da passarela, com interrupção total do fluxo, e tem como objetivo garantir a segurança dos trabalhos.

No período, aos motoristas que precisam se deslocar pela região, a PRF sugere buscar rotas alternativas. Aos que não puderem, que fiquem atentos às sinalizações na via, adequem a velocidade e se programem para eventuais retenções no trecho.

As equipes da PRF e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estão pontos da BR-101 para orientação dos condutores e direcionamento do fluxo de veículos.