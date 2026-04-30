PRF inicia Operação Dia do Trabalho nas rodovias de Sergipe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe realiza a Operação Dia do Trabalho, entre esta quinta-feira, 30, até as 23h59 de domingo 03. O foco principal é a redução de sinistros de trânsito motivados por excesso de velocidade e velocidade incompatível. O planejamento da operação baseia-se nos dados do primeiro trimestre de 2026, que indicam o excesso de velocidade como a infração mais recorrente no período, com 934 autuações.

Sinistralidade Geral PRF/SE Jan a Mar 25 Jan a Mar 26 Var% 25×26 Sinistros 156 150 -3,8 Sinistros graves 47 40 -14,9 Feridos 192 139 -27,6 Mortes 16 17 6,3

O levantamento aponta, ainda, que a velocidade incompatível – condição que leva a saídas de pista, colisões traseiras e tombamentos – é a quarta principal causa de sinistros nas rodovias federais do estado. Entre janeiro e março deste ano, a conduta esteve associada a 15 ocorrências, das quais quatro foram graves. Tais sinistros resultaram em 15 pessoas feridas e dois óbitos.

Causa principal: Velocidade incompatível – PRF/SE 1T2026 Sinistros 15 Sinistros graves 4 Feridos 15 Mortos 2 Infrações velocidade 937

“O planejamento da Operação Dia do Trabalho concentra esforços na fiscalização de velocidade, com emprego direcionado de equipes e uso de radares portáteis em trechos definidos a partir da análise de dados. O objetivo é reduzir sinistros decorrentes do desrespeito aos limites impostos para a via, conduta que segue entre as principais causas de ocorrências graves nas rodovias federais em Sergipe. A atuação policial tem foco preventivo, mas os resultados dependem do comportamento do condutor, que precisa adequar a condução às condições da pista”, afirmou o chefe da Seção de Operações da PRF em Sergipe, PRF Rodrigo Coelho.

Restrição de tráfego

Durante o período do feriado do Dia do Trabalho, haverá restrição de tráfego para veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites:

– Largura máxima: 2,60 metros;

– Altura máxima: 4,40 metros;

– Comprimento total: 19,80 metros;

– Peso Bruto Total Combinado (PBTC): 58,5 toneladas.

A restrição abrange Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas por AET ou AE, e será válida em todos os trechos de pista simples das rodovias federais de Sergipe nos seguintes dias e horários:

30/04/2026 quinta-feira 16h às 22h 01/05/2026 sexta-feira 06h às 12h 03/05/2026 domingo 16h às 22h

Orientações da PRF

Com o objetivo de prevenir acidentes durante a Operação Dia do Trabalho, compreendido no período da “quadra chuvosa”, a PRF recomenda que os condutores redobrem a atenção e dirijam com cautela em pistas molhadas. Sinistros sob chuva costumam estar associados à redução da visibilidade, à distração e à velocidade inadequada para as condições da via.

– Boa visibilidade é requisito de segurança. Se a chuva estiver muito forte, estacione seu veículo em local seguro. Uma vez parado corretamente, deixe seu veículo visível e ligue o pisca alerta enquanto aguarda a chuva diminuir ou passar;

– O farol baixo sempre aceso é importante, pois seu uso, inclusive durante o dia, deixa seu veículo mais visível. Quando você acende os faróis, luzes vermelhas também se acenderão na parte traseira do veículo, e elas, em caso de chuva, são de extrema importância para evitar colisões;

– Evite passar sobre poças ou lugares com acúmulo de água. Vias inundadas devem ser evitadas, pois podem esconder obstáculos, além de nem sempre permitirem estimar a profundidade;

– Mantenha distância segura do veículo à frente em condições de chuva. Essa atitude busca garantir ao motorista tempo hábil para que adote os procedimentos necessários (frear ou desviar).

Fonte: PRF