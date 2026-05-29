PRF inicia Operação Festejos Juninos 2026 em Sergipe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira, 29, a Operação Festejos Juninos 2026 em Sergipe. O esforço fiscalizatório e educativo estende-se até as 23h59 do dia 5 de julho, período que compreende as principais celebrações culturais do estado. O objetivo primordial da ação reside na diminuição dos índices de sinistros e no fomento a comportamentos seguros por parte de motoristas, motociclistas e pedestres que circulam pela malha rodoviária federal.

As festividades juninas representam uma das tradições mais expressivas da Região Nordeste e movimentam intensamente diversos municípios ao longo de todo o mês de junho. Cidades sergipanas atraem milhares de visitantes com programações de relevância nacional, festejos religiosos, culinária típica e apresentações de quadrilhas. Essa migração em direção ao interior do estado provoca um incremento expressivo no fluxo de veículos nas rodovias.

Diante desse cenário de intensa movimentação nas rodovias, a PRF adotará estratégias operacionais específicas voltadas à prevenção da violência no trânsito, à preservação da vida e à garantia da fluidez viária durante todo o período da operação.

O planejamento das ações tem como base a análise dos dados registrados no mesmo período de 2025, quando foram contabilizados sinistros de trânsito graves, inclusive com feridos e mortes. Entre as principais causas identificadas, destacam-se a ausência de tempo de reação do condutor, a entrada inopinada de pedestres na via e a ingestão de álcool por motoristas.

Sinistralidade Festejos Juninos 2025 Sinistros 76 Sinistros graves 28 Feridos 78 Mortes 12

Também merecem atenção as infrações mais registradas durante a Operação Festejos Juninos 2025, entre elas, o excesso de velocidade, a condução de veículos não devidamente licenciados e o tráfego com equipamentos obrigatórios em desacordo com a regulamentação.

Orientações da PRF

Com o objetivo de prevenir sinistros de trânsito durante a Operação Festejos Juninos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta os usuários das rodovias federais a redobrarem a atenção e adotarem uma postura prudente durante os deslocamentos.

Entre as principais recomendações estão o respeito à sinalização viária e aos limites de velocidade. A PRF também reforça a importância de manter distância segura do veículo à frente, medida que amplia o tempo de reação do condutor diante de situações inesperadas e reduz significativamente o risco de colisões.

Outro ponto de atenção é não conduzir veículo sob efeito de bebida alcoólica. O consumo de álcool compromete os reflexos, a percepção de risco e a capacidade de tomada de decisão, aumentando consideravelmente o potencial de ocorrência de sinistros graves.

A PRF alerta ainda para a necessidade de cuidados redobrados em áreas com circulação de pedestres, especialmente em perímetros urbanos, travessias, proximidades dos locais de festas. Os pedestres devem realizar a travessia apenas em locais apropriados, como faixas e passarelas, observando atentamente o fluxo de veículos e evitando a entrada repentina na pista.

Em razão do período chuvoso, os condutores também devem adotar medidas adicionais de segurança, como manter o farol baixo aceso mesmo durante o dia para aumentar a visibilidade, verificar as condições de limpadores de para-brisas e estados dos pneus. Em caso de chuva intensa, a recomendação é estacionar em local seguro e aguardar a melhora das condições climáticas com o pisca-alerta acionado

A segurança no trânsito depende da responsabilidade e da atenção de todos. Prudência, respeito às normas de circulação e direção defensiva são atitudes fundamentais para preservar vidas durante os festejos juninos.

Fonte: PRF