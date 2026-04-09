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PRF recupera dois caminhões adulterados em Sergipe

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, apenas nesta semana, dois caminhões com sinais identificadores adulterados em Sergipe.

De acordo com as informações policiais, na última quarta-feira, 08, um caminhão que circulava com impedimento judicial foi apreendido após ser abordado na BR-101, em São Cristóvão. O veículo havia saído do Rio de Janeiro com destino a Pernambuco.

Durante a  fiscalização, os agentes perceberam inconsistências nos sinais identificadores e, após consultas aos sistemas, concluíram se tratar de um veículo adulterado.

O outro caso ocorreu na terça-feira, 07, em Nossa Senhora do Socorro. Outro caminhão com identificação adulterada acabou retido.

Em ambas ocorrências, os motoristas foram encaminhados à Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Os caminhões permanecem sob responsabilidade da autoridade policial.

A PRF informa ainda que apenas em 2026, 19 veículos já foram recuperados nas rodovias federais em Sergipe sob circunstâncias variadas: registro de furto, roubo ou apropriação indébita, além de impedimento de natureza judicial.

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