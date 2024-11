PRF recupera na BR-101 em Sergipe veículo roubado em Recife

Na tarde da última quarta-feira, 20, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no km 83 da BR-101, em Laranjeiras, um veículo que havia sido roubado em Recife.

De acordo com a PRF, os policiais receberam informações sobre um possível veículo clonado, um GM/Tracker, com placas de Pernambuco, seguindo viagem na BR-101. Após localizar o automóvel e realizar uma inspeção minuciosa, os policiais constataram indícios de adulteração na placa e no chassi do carro.

Ainda durante a consulta, foi revelado que se tratava de um automóvel roubado em Recife/PE, em junho deste ano.

Diante da situação, o motorista, de 46 anos, foi detido e encaminhado, junto ao veículo, à delegacia de Polícia Civil do município, para as providências necessárias.