Primasa promove day use com música, gastronomia e experiência de lazer no Garden View neste sábado, 16

O evento acontece a partir das 12h e será aberto a moradores e visitantes convidados_

A Primasa Camel promove neste sábado, 16, a partir das 12h, um day use no Garden View, condomínio fechado localizado em uma das regiões que mais crescem em Lagarto. A programação, voltada à moradores e visitantes, contará com música ao vivo, gastronomia, atividades para crianças e acesso às áreas de lazer do residencial.

O Garden View fica situado na Av. Francisco Antônio de Figueiredo, estrategicamente próximo ao campus da Universidade Federal de Sergipe e ao Shopping Centro Sul.

Durante o evento, o público participante terá acesso ao condomínio e toda sua área de lazer completa que conta com salão de festas, lounge, espaço gourmet com churrasqueira, brinquedoteca, salão de jogos, quiosque, quadra esportiva, piscinas adulto e infantil com bar molhado e prainha.

A programação musical ficará por conta da banda Cássio Júnior e a experiência gastronômica será assinada pelo El Gringo, especialista em churrasco com cortes especiais, além de parquinho para as crianças.

A proposta do evento é transformar a tradicional visita às áreas comuns do empreendimento de lotes em uma experiência mais afetiva e completa, permitindo que os participantes conheçam de perto a estrutura do empreendimento já entregue, além de vivenciar os espaços de convivência e lazer do condomínio em pleno funcionamento.

Segundo a construtora, a iniciativa busca celebrar o empreendimento e proporcionar um momento de integração, aproximando as pessoas da proposta do residencial de maneira mais espontânea e acolhedora.

Nos últimos anos, experiências como essa têm ganhado espaço no setor imobiliário, especialmente em empreendimentos já concluídos. A estratégia permite que o público enxergue, na prática, a dinâmica dos ambientes, a convivência entre moradores e os diferenciais do condomínio.

O Garden View possui as últimas unidades disponíveis para venda, em lotes que vão de 180m² a 240m². Interessados em conhecer o empreendimento e participar do evento podem garantir acesso por meio do telefone (79) 99192-2376.

Sobre a Primasa Camel

Fundada em 2006, a Primasa Camel é uma construtora genuinamente sergipana, reconhecida pela qualidade, inovação e cumprimento de prazos. Desde a sua criação, mantém o compromisso de oferecer soluções habitacionais que unem funcionalidade, estética e durabilidade.

Com atuação em Aracaju, Lagarto, Barra dos Coqueiros e em outras cidades da região metropolitana, a empresa possui mais de 20 empreendimentos lançados, entre eles, Smart Residence, Grand Smart, Soho Residence e Joya Residence. Além de gerar mais de 400 empregos diretos, a Primasa Camel se destaca pela busca contínua por inovação nos processos construtivos e pelo impacto positivo no desenvolvimento urbano sergipano.