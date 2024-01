Primeira semana de 2024 terá chuvas leves e máximas de 36° em Sergipe

Como esperado, a primeira semana de 2024 em Sergipe começa com instabilidades características do verão. A alta temperatura, intercalada com chuva leve, deve predominar em todo o estado, conforme boletim divulgado nesta terça-feira, 02, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), por meio da Gerência de Meteorologia e Mudança do Clima.

As temperaturas máximas devem ficar em torno de 34° e 36°. Outras características deste início de ano são a alta nebulosidade, forte presença de céu encoberto e possibilidade de tempo nublado. O agreste e o sertão terão as maiores temperaturas da semana. De acordo com a análise semanal, no sábado, 06, a máxima pode registrar 36.8°.

Confira o boletim completo.

Fonte: Governo de SE