Primeiro trimestre tem o menor número de homicídios em 15 anos

Nos primeiros três meses do ano, Sergipe registrou o menor número de homicídios no período desde o ano de 2008. Em comparativo entre os três primeiros meses de 2016, ano com o maior índice de homicídios no estado, e 2023, houve uma redução de 63%, com 216 vidas preservadas. O dado é da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim) e representa o resultado positivo do planejamento do Governo do Estado e da Secretaria da Segurança Pública (SSP) para o enfrentamento à criminalidade e também para a preservação de vidas em Sergipe.

De acordo com o levantamento feito pela CEACrim, enquanto que no primeiro trimestre de 2008 foram registrados 128 homicídios, nos três primeiros meses de 2023 esse número foi de 127 ocorrências. Entre os anos de 2008 e 2023, o ano em que ocorreu mais homicídios no primeiro trimestre foi 2016 – ano em que houve alta na incidência de crimes no estado -, quando aconteceram 343 crimes.

Ainda segundo os dados da CEACrim, em comparativo entre o primeiro trimestre de 2022 e o de 2023, houve uma redução de 22,1% na incidência desse crime no território sergipano, a queda no número de homicídios representa 36 vidas preservadas apenas nos três primeiros meses de 2023. Entre 2022 e 2023, o interior sergipano apresentou a maior queda na incidência de homicídios, com diminuição de 33,7%.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, destacou que a redução na incidência de homicídios em Sergipe é fruto do planejamento estratégico do Governo do Estado e da SSP. “Sergipe vem de um trabalho intensivo de diminuição de crimes contra a vida, e nós temos reforçado os investimentos em segurança pública neste ano de 2023 para garantir que mais vidas sejam preservadas em nosso estado”, ressaltou.

Investimentos

Dentre os investimentos feitos pelo Governo do Estado e pela SSP no primeiro trimestre deste ano está a entrega de mais 1,1 mil coletes balísticos e de 1,8 mil novas armas de fogo para as polícias Civil e Militar. Além disso, duas unidades da Polícia Militar foram elevadas ao patamar de batalhão: o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) e o Batalhão de Policiamento de Ações Táticas do Interior (BPati).

Fonte: SSSP/SE