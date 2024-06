Principal Capital do Nordeste, Fortaleza registra 21 mortes em meio à disparada da violência

Ao menos nove crianças e adolescentes, com idades de 8 a 16 anos, foram baleados durante um ataque a tiros em um campo de futebol, na Areninha do Jardim Violeta, em Fortaleza, no Ceará, na noite da última sexta-feira (21).

De acordo com relatos de testemunhas, dois veículos chegaram ao local e os ocupantes atiraram contra as pessoas que estavam na arquibancada. Durante a investida, uma criança de 10 anos, Daniel Levi Cardoso, e uma mulher, de 48 anos, morreram no local.

Os oito feridos foram encaminhados ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF). São três meninas, com 11, 13 e 16 anos; e cinco meninos, com 8, 9, 10, 15 e 16 anos.

Conforme apuração do portal SBT News, 21 pessoas foram assassinadas em onda de violência que toma conta de Fortaleza. As mortes ocorreram em seis bairros da capital cearense e em Caucaia, na região metropolitana. Em todas as ações, os criminosos chegaram fortemente armados e abrindo fogo contra as vítimas.

As autoridades de segurança do Ceará têm sugerido que os ataques ocorrem devido à intensificação do combate ao crime organizado. A polícia civil do Ceará investiga os casos e tenta descobrir se há ligação entre eles.

Fonte: Conexão Política