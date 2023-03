Procon estadual promoverá de 14 a 16 de março a ‘Semana do Consumidor’

No dia 15 de março é comemorado o ‘Dia do Consumidor’ em todo o país. Com esse objetivo, em comemoração à data, o Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, promoverá a Semana do Consumidor nos dias 14,15 e 16 de março.

O evento será realizado no Aracaju Parque Shopping, no bairro Industrial, das 09h às 18h, onde o Procon/SE irá realizar abertura de reclamações, orientações aos consumidores envolvendo as relações de consumo de produtos e serviços.

Na oportunidade, também haverá a presença de uma equipe do Banese Card, onde o consumidor poderá resolver pendências, obter informações e realizar negociações.

Segundo a diretora do Procon Estadual, Raquel Martins, no evento serão intensificadas uma das metas da atual gestão, que é o empoderamento do consumidor através da informação. “Um consumidor bem informado raramente será lesado e terá todas as condições para selecionar os critérios para a melhor relação de consumo, tanto de produtos quanto de serviços”, argumenta.

A iniciativa conta com o apoio da Fecomércio, Banese Card, Fila Zero e Aracaju Parque Shopping.

Fonte: Governo de Sergipe