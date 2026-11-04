Procon Sergipe começa a acompanhar preços antes da Black Friday

Com a proximidade da Black Friday, uma das principais datas do calendário do comércio, intensifica-se a movimentação nas lojas e a procura dos consumidores por ofertas. Para acompanhar a variação dos preços e orientar as ações de fiscalização durante o período promocional, o Procon Sergipe iniciou, nesta quarta-feira, 4, uma pesquisa de preços que será realizada até o dia 27 de novembro, data oficial da Black Friday.

O levantamento realizado no período contempla produtos de maior procura pelos consumidores, como televisores, smartphones, aparelhos de ar-condicionado e outros eletrodomésticos. As equipes vão registrar os valores praticados em estabelecimentos comerciais da capital e do interior, além de lojas virtuais, formando um histórico que permitirá comparar os preços anteriores com aqueles anunciados durante a campanha.

A iniciativa busca coibir práticas abusivas, como o aumento artificial dos preços antes da aplicação de descontos, situação que pode induzir o consumidor a acreditar que está diante de uma oferta vantajosa. Com o acompanhamento prévio, o órgão terá parâmetros para avaliar se as reduções anunciadas correspondem, de fato, aos valores praticados pelos estabelecimentos.

De acordo com a diretora do Procon Sergipe, Raquel Martins, essa etapa inicial é fundamental para orientar a atuação das equipes durante a Black Friday. “Neste primeiro momento, nossas equipes estão realizando um levantamento de preços dos produtos mais procurados. Essa pesquisa servirá de base para que, no período da Black Friday, possamos comparar os valores e verificar se o consumidor está, de fato, tendo acesso a descontos reais, e não a falsas promoções”, explicou.

Cuidados redobrados

Enquanto os fiscais realizam o monitoramento, o consumidor também pode começar a acompanhar os produtos que pretende comprar. Guardar anúncios e registrar os preços encontrados antes das promoções ajuda a avaliar as ofertas e a decidir se a compra cabe no orçamento.

Nas compras pela internet, o cuidado deve ser redobrado, especialmente nos pagamentos via Pix. Antes de confirmar a transação, o consumidor deve conferir os dados do destinatário e verificar se o nome ou a razão social vinculada à chave corresponde à identificação da loja. Dados divergentes ou incompatíveis com o estabelecimento podem indicar uma tentativa de golpe. Também é importante pesquisar a reputação do vendedor e desconfiar de ofertas com preços muito abaixo dos praticados no mercado.

Raquel Martins orienta que o consumidor também observe essas variações. “É importante que o consumidor registre os preços antes da promoção, verifique a reputação do site e confira os dados do destinatário nas transações via Pix. A atenção a essas informações ajuda a identificar possíveis golpes e falsas ofertas”, apontou.

Para a dona de casa Maria de Fátima, acompanhar os preços com antecedência ajuda a aproveitar as promoções sem comprometer o orçamento. “A gente espera esse período para comprar o que está precisando por um preço melhor, mas precisa pesquisar para saber se o desconto vale realmente a pena. Esse acompanhamento que o Procon está fazendo traz mais segurança para nós, consumidores”, afirmou.

Após a conclusão da pesquisa, o Procon Sergipe divulgará um relatório comparativo com os resultados do levantamento. O documento reunirá os preços registrados ao longo do período, permitindo acompanhar a variação dos valores e verificar se os descontos anunciados correspondem às reduções efetivamente praticadas pelos estabelecimentos.

Fonte: Governo de SE