Procon Sergipe participa de Mutirão Limpa Nome durante a XXI Semana Nacional de Conciliação

Começou nesta terça-feira, 3, o Mutirão Limpa Nome, uma das ações da XXI Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). O Procon Estadual participa da iniciativa, que segue até o dia 6 de novembro, com atendimento voltado a consumidores interessados em negociar débitos e buscar alternativas para regularizar pendências financeiras.

A ação acontece das 8h às 15h, no Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Tiradentes (Unit), localizado na Rua Lagarto, nº 253, Centro de Aracaju. Durante o mutirão, os consumidores podem buscar negociação diretamente com representantes das empresas Energisa, Banese Card, Banco Banese e Iguá.

A participação do Procon Estadual tem como objetivo ampliar o acesso dos consumidores às possibilidades de negociação, contribuindo para a regularização de pendências financeiras e para a prevenção do superendividamento.

Para a diretora do órgão de defesa do consumidor do estado, Raquel Martins, o mutirão representa uma oportunidade para que os consumidores busquem alternativas para reorganizar sua vida financeira, com condições de negociação apresentadas diretamente pelas empresas. “É uma oportunidade importante para o consumidor que possui débitos pendentes procurar as empresas, conhecer as propostas disponíveis e buscar uma solução que esteja de acordo com sua realidade financeira. O Procon Sergipe atua justamente para garantir que esse processo ocorra com respeito aos direitos do consumidor, além de incentivar a negociação e o consumo consciente”, destaca.

A XXI Semana Nacional de Conciliação é uma iniciativa coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e acontece durante a semana em todo o país. A programação em Sergipe também contempla capacitações, ações educativas e de cidadania, além de audiências de conciliação nas unidades judiciárias do Estado.

Fonte: Governo de SE