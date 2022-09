Procuradora do MPF-SE morre vítima de infarto em Aracaju

A procuradora do Ministério Público Federal em Sergipe (MPF-SE), Gicelma Santos do Nascimento, morreu, aos 71 anos, em casa, em Aracaju, na última quarta-feira, 07, vítima de infarto. A informação foi confirmada por familiares.

Atualmente, a procuradora atuava nas áreas do meio ambiente e do direito do cidadão. Doutora Gicelma foi também procuradora-chefe do Ministério Público Federal no estado. Era viúva do também procurador Valdir Teles do Nascimento, que morreu em 2020. Ela deixa dois filhos.

O corpo da procuradora está sendo velado desde a madrugada desta quinta-feira, 08, no auditório da Sede do MPF em Sergipe, instituição em que atuou por 42 anos. O sepultamento acontece às 15h no Cemitério Colina da Saudade.

Fonte:Globo Esporte SE