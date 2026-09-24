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Produção agrícola de Lagarto cresce em 2025, aponta levantamento do IBGE

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A produção agrícola de Lagarto apresentou crescimento em 2025, segundo dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com 2024, o município ampliou a área colhida e também registrou aumento na quantidade produzida.

De acordo com os dados, a área colhida passou de 10.910 hectares, em 2024, para 12.291 hectares em 2025, um crescimento de 11,23%. Já a quantidade produzida passou de 146.860 toneladas para 169.302 toneladas, um aumento de 22.442 toneladas, equivalente a 13,26%.

O valor da produção agrícola também apresentou crescimento, passando de aproximadamente R$ 165 milhões, em 2024, para R$ 173 milhões em 2025, uma alta de 4,16%.

Para o prefeito Sérgio Reis, o dado registrado pelo instituto demonstra a força da agricultura de Lagarto e reforça a importância de manter políticas públicas voltadas ao fortalecimento da produção rural. “Lagarto tem uma agricultura forte, feita por homens e mulheres que trabalham todos os dias para produzir e movimentar a nossa economia. Esse crescimento mostra que estamos no caminho certo e aumenta a nossa responsabilidade de ampliar o apoio ao produtor, garantindo melhores condições de trabalho e fortalecendo a agricultura como uma atividade fundamental para o desenvolvimento do município”, afirmou.

Para o secretário municipal de Agricultura, Luciano Alves, os resultados reforçam a importância do setor para o município e destacam o trabalho desenvolvido pelos produtores. “Os dados apresentados pelo IBGE mostram a força e a importância da agricultura para o desenvolvimento de Lagarto. Esse crescimento representa o trabalho dos nossos produtores e também reforça a importância de continuarmos ampliando as ações de apoio, assistência e incentivo à produção agrícola no município. A secretaria tem buscado estar cada vez mais próxima do produtor, contribuindo para que ele tenha melhores condições de produzir e fortalecer a agricultura familiar”, destacou.

Apoio ao produtor

Paralelamente, a Secretaria Municipal de Agricultura vem desenvolvendo ações de apoio aos produtores rurais. Entre os serviços realizados estão 402 serviços de aragem de terra, 254 serviços com retroescavadeira e 94 serviços com máquina Pokem.

Na área de insumos agrícolas, 933 famílias foram beneficiadas com sementes de milho e 140 com sementes de feijão. A secretaria também realizou 16 análises de solo, 13 atendimentos de assistência agronômica e 25 atendimentos veterinários, além de 111 atendimentos realizados pelo Incra.

Dados da agricultura

A Produção Agrícola Municipal (PAM) é uma pesquisa anual do IBGE que reúne informações sobre as lavouras temporárias e permanentes, incluindo indicadores como área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção.

Em Lagarto, os dados de 2025 mostram crescimento tanto na área colhida quanto na quantidade produzida. Enquanto a área aumentou 11,23%, a produção avançou 13,26%.

Fonte: Prefeitua de Lagarto

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