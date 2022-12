Produção de leite e ovos apresentam crescimento em SE

Sergipe encerra o ano com resultados positivos na pecuária. Leite e ovos, que são importantes produtos de origem animal para a economia sergipana, apresentaram crescimento no 3º trimestre de 2022. Na pecuária leiteira, a aquisição de 97 milhões de litros em Sergipe representou um aumento de 22,03% na comparação ao 3º trimestre de 2021. Isso representa uma diferença de 17,5 milhões de litros de leite. Os dados são do IBGE, com base na aquisição de leite cru adquirido pelos estabelecimentos que atuam sob inspeção sanitária municipal, estadual ou federal.

Com 97 milhões de litros de leite, Sergipe chegou ao 10º lugar no ranking nacional em relação à aquisição de leite cru e o 2º do Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia, com 117.690 milhões de litros.

O secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva, se mostrou orgulhoso dos resultados da produção sergipana. “Já comentamos da nossa alegria pelo resultado recorde da produção de grão, em especial do milho, e agora outra notícia muito boa no encerramento do ano com resultado positivo na produção de leite e ovos. Esse crescimento já era esperado e, ao meu ver, é consequência dos investimentos realizados pelo Governo de Sergipe – a exemplo da inseminação artificial, incentivos fiscais, regularização dos laticínios, disponibilidade de crédito pelos agentes financeiros, como também pelo importante investimento em tecnologia por parte dos produtores que buscam cada vez mais a profissionalização em seus empreendimentos”, disse.

Também para o presidente da Faese, Ivan Sobral, a colocação do estado entre os maiores produtores regionais e nacionais é bastante significativa. Somos um importante produtor de leite nordestino, as condições climáticas foram favoráveis à produção de forrageiras, em especial o milho para silagem. Além disso, observamos um movimento consolidado de adoção de tecnologias na produção leiteira, fomentada pela oferta de assistência técnica na cadeia, que tem sustentado o crescimento da produção. Também houve movimento de formalização das unidades processadoras de leite do estado, que contribuíram para o aumento da produção de leite.

O último ‘Perfil da Agropecuária Sergipana’, publicado pelo Observatório de Sergipe, traz o Alto Sertão sergipano com o maior número de estabelecimentos agropecuários com bovinos. Esse território é ainda o que concentra o maior número de laticínios. O Secretário Municipal da Agricultura de Nossa Senhora da Glória, Dijalcir Ferreira Aragão, lembrou que são mais de 2 milhões de litros de leite por dia beneficiado nos laticínios. “Sergipe foi responsável pelo crescimento de 28% na produção do Nordeste”, acrescentou o secretário.

O produtor de leite de Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo, Edmilson Gois, confirmou que o crescimento na produção está relacionado com os investimentos e na profissionalização. “Os produtores estão investindo em novas tecnologias como sala de ordenha, inseminação artificial, criação de reserva hídrica com pequenas barragens, reserva de forragem; e, também o bem-estar dos animais com acompanhamento de veterinário e zootecnista”, explicou Edmilson. Outro produtor, Francisco Ferreira Barbosa, sócio da Asproleite de Neópolis, disse que o crescimento da produção de leite também chegou ao Baixo São Francisco. “Aqui na região cresceu muito nos últimos três anos depois dos incentivos com a inseminação artificial feito pela Secretaria de Estado da Agricultura e pelas capacitações sobre manejo feito pelo Serviço de Aprendizagem Rural (Senar)”.

Produção de ovos

Em Sergipe, a produção de ovos de galinha também apresentou crescimento, no 3º trimestre de 2022, de pouco mais de 6,6 milhões de dúzias. No 3º trimestre de 2022, a produção de ovos de galinha foi de 6,6 milhões dúzias de ovos. Essa quantidade foi maior em 658 mil dúzias em relação ao 2° trimestre de 2022 e de 533 mil dúzias na comparação com o 3° trimestre de 2021. Na avaliação da equipe técnica do IBGE, em Sergipe, esse leve aumento na comparação entre os trimestres pode se dar pelo crescimento do número de cabeças de galinhas poedeiras, que aumentou 52.184 entre o 2º trimestre e o 3º trimestre de 2022, passando a 1.052.244 milhão.