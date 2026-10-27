Produção de leite em Sergipe é a segunda que mais cresce no Nordeste

Sergipe registra o segundo maior aumento na produção de leite em todos os estados da região Nordeste. Os dados se referem ao primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior, e foram divulgados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste do Banco do Nordeste (Etene), com base em dados do IBGE.

A produção no estado subiu de 284,9 mil litros para 309 mil litros, um aumento de 8,4%, logo após o estado do Piauí (+11,5%). O crescimento registrado é maior que os estados da Paraíba (+6,4%) e do Ceará (+4,2%). Sergipe também registra a segunda maior participação regional, com 24,5% da quantidade de leite produzida no Nordeste, logo depois da Bahia (24,6%) e à frente do Ceará (20,3%).

O crescimento se deve a fatores como a ampliação dos financiamentos para a atividade produtiva, por meio do Banco do Nordeste. O BNB atua no setor com o programa de microcrédito, o Agroamigo, e também com o Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), que tem um trabalho específico voltado à bovinocultura de leite em Sergipe.

No Prodeter, são 12 municípios atendidos e mais de 250 agentes econômicos beneficiados, sendo que 70% deles possuem financiamentos com o Agroamigo. Além do crédito, o Prodeter já ofertou 400 cursos de capacitação aos produtores rurais.

O produtor Junior Barbosa trabalha com bovinocultura de leite no povoado Sítio Óleo, em Poço Redondo, no Sertão do estado. Há 19 anos, ele ingressou no programa Agroamigo. Com os recursos, Junior já financiou a compra de matrizes bovinas, o custeio do plantio de palma e a compra de uma cerca para a propriedade. A produção chega a 220 litros por dia.

“Eu, minha esposa e meu filho temos hoje 11 cabeças de gado. Conseguimos comprar as vaquinhas graças ao recurso do Agroamigo. Antes, eu vivia como diarista nas propriedades dos outros. Mas agora trabalho na minha propriedade, o que é bem melhor”, afirma Junior.

O produtor Clesiano Lima tem hoje 16 cabeças de gado, sendo oito vacas em fase lactação, na propriedade localizada no mesmo povoado em Poço Redondo. Com microcrédito do Agroamigo desde 2021, ele financiou melhorias para o curral, além da compra de vacas e custeio da palma forrageira.

“Já comprei quatro vacas por meio do Agroamigo, que me ajudaram a melhorar a produção. Esse financiamento me ajuda muito, porque o trabalho com o leite é a única renda que tenho hoje. Então recomendo a todos os produtores que conheço”, conta Clesiano.

Segundo o gerente estadual do Agroamigo, Luiz Morato, o microcrédito rural auxilia no aumento da renda na propriedade rural por meio do financiamento de itens essenciais para o desenvolvimento da atividade. “O microcrédito auxilia na fixação das famílias no campo. No caso da atividade de bovinocultura de leite, destacam-se os financiamentos para investimentos em aquisição de matrizes bovinas e de ordenhadeiras mecânicas, aumentando a produtividade do leite nas propriedades rurais”, diz o gerente.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, explica como ter acesso ao programa de microcrédito. “O produtor deve procurar uma das 17 agências do BNB em Sergipe, ou as unidades do programa. Entre os documentos, ele vai precisar ter o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), entre outros. Com o microcrédito, o agricultor familiar pode realizar seus projetos e, além do recurso financeiro, ter o acompanhamento do agente de crédito, que orienta de perto sobre como aplicar e obter melhorias para a produção ao longo do tempo”, informa.

Fonte: BNB