O programa Mão Amiga Laranja segue ampliando o alcance no interior de Sergipe e fortalecendo a assistência aos trabalhadores rurais. Na última quinta-feira, 26, mais de 200 cartões foram entregues nos municípios de Arauá, Pedrinhas, Umbaúba e Riachão do Dantas, garantindo suporte financeiro às famílias beneficiadas.

A iniciativa é desenvolvida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), e tem como objetivo oferecer amparo aos produtores durante o período de entressafra, contribuindo para a segurança alimentar e financeira de quem depende da citricultura.

O benefício será pago em quatro parcelas, e a primeira já estará disponível nesta segunda-feira, 30, proporcionando um reforço na renda dos beneficiários e auxiliando nas despesas domésticas.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, a entrega dos cartões representa a presença das políticas públicas junto às famílias que mais precisam. “Nosso compromisso é fazer com que esse benefício chegue a quem realmente precisa. Sabemos da importância do trabalho rural para a economia dos municípios e, principalmente, para o sustento de tantas famílias. O Mão Amiga é uma forma de garantir apoio e mais tranquilidade aos trabalhadores durante esse período”, destacou a gestora.

Entre os contemplados está Lucimara Ferreira, moradora de Pedrinhas, que comemorou o recebimento do cartão e agradeceu pela ação. “Chegou em uma boa hora. Estou muito feliz por receber esse benefício e agradeço por essa ajuda, que vai fazer diferença para mim e minha família”, afirmou.

Em Arauá, Michelly Santos também ressaltou a relevância do programa para os agricultores. “Esse benefício ajuda muito os produtores que estão precisando. Vai ajudar bastante dentro de casa, porque é um apoio que chega em um momento importante”, disse.

A iniciativa fortalece a assistência aos trabalhadores rurais, contribuindo para a segurança financeira das famílias beneficiadas. Até este mês, mais de 18 mil pessoas foram contempladas durante quase quatro anos de gestão, o que representa um investimento num montante de mais de R$ 18 milhões.