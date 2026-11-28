Agricultores de Riachão do Dantas, no centro-sul de Sergipe, participaram de demonstrações práticas sobre o uso de protetor solar em lavouras de laranja e abacaxi. A ação faz parte da iniciativa ‘Sergipe em Ação contra o El Niño’, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). O objetivo é orientar os produtores sobre alternativas para minimizar os efeitos do calor extremo e reduzir os prejuízos no campo.

O produto utilizado nas demonstrações é formulado à base de caulim processado, extraído da argila, ou de carbonato de cálcio, substâncias não tóxicas e de custo acessível. Aplicado sobre a planta, o protetor forma uma película que reflete parte da radiação solar, reduz a temperatura na superfície vegetal e ajuda a evitar a perda de água e o estresse térmico. Desta forma, contribui para a manutenção de atividades fisiológicas, como a fotossíntese, além de diminuir a vulnerabilidade das plantas a pragas e doenças.

Segundo o engenheiro agrônomo da Emdagro, Valbério Paolilo dos Santos, o foco neste momento é minimizar os impactos do El Niño diante do cenário de temperaturas elevadas e queimaduras nos frutos. Ele informa que são recomendadas de duas a três aplicações, com intervalo de 30 dias entre elas, e destaca que a técnica já apresentou resultados positivos em outra lavoura de abacaxi. O método também pode ser utilizado em culturas como melancia, manga, tomate, tangerina e maçã. “Este novo método é mais viável que o ensacamento tradicional, que demanda mais trabalho, encarece a produção e ainda gera questões ambientais relacionadas ao descarte do papel”, pontuou.

Para os produtores rurais, a mudança representa a possibilidade de reduzir gastos e tornar o manejo mais prático. Estefânio Libânio Costa, que trabalha com a cultura do abacaxi desde a infância em uma área inicialmente cultivada por seus pais, relata que proteger os frutos individualmente com jornal é indispensável para evitar perdas severas, mas representa um custo elevado. Ele estima despesas de R$ 8,00 por quilo de jornal e folhetos, além de R$ 0,90 por fruto para o serviço de ensacamento. “Se não fizermos isso, a perda é total na plantação, porque o fruto já seca por dentro com o calor muito forte do sol. Então, acredito que agora será mais favorável para nós”, afirmou.

Já o produtor rural e engenheiro agrônomo José Rafael Silva Santos, do Povoado Alto do Cheiro, trabalha com o cultivo de abacaxi desde os nove anos de idade e adotou a aplicação do protetor solar há cerca de um mês. Ele destaca o melhor custo-benefício e a eficácia da técnica na reflexão da radiação solar, sem provocar queimaduras nos frutos. Como possível desafio inicial, aponta a estranheza dos consumidores diante da aparência levemente acinzentada dos frutos após a aplicação. “Mas acredito que essa percepção mude à medida que os consumidores tenham conhecimento de que se trata de um produto natural, à base de argila, sem toxicidade alguma”, reforçou.

Morador da região há 20 anos, o produtor de laranjas Evandro Ribeiro dos Santos, do Povoado Vivaldo, trabalha em duas propriedades rurais ao lado da esposa e de um dos filhos. Ele aplicou o protetor solar nas laranjeiras pela primeira vez na expectativa de reduzir custos e melhorar a eficiência da produção, depois de enfrentar despesas elevadas com a compra de jornal para proteger os frutos da lavoura de abacaxi. “Espero que dê tudo certo com essa nova técnica, que pretendo aplicar na próxima safra em minha plantação de abacaxis”, afirmou o agricultor.

Como utilizar

Recomendado para o período de estiagem, principalmente nos meses mais quentes do ano, o protetor solar é formulado à base de carbonato de cálcio ou caulim processado. Sua aplicação pode ser realizada a cada 30 dias, a depender da ocorrência de chuvas. O produto deve ser diluído em água e pode, inclusive, ser misturado a inseticidas ou adubos foliares, conforme as recomendações técnicas. A aplicação é feita por pulverização em toda a copa da planta ou diretamente nos frutos, quando o objetivo é evitar queimaduras provocadas pela exposição solar.

De acordo com o coordenador de Agricultura da Emdagro, Eduardo Cabral de Vasconcelos Barreto, a empresa mantém o trabalho de orientação e assistência aos produtores rurais em todas as etapas da produção, inclusive nos períodos de crise, levando novas tecnologias e inovações ao campo. “O Estado busca aproximar novas tecnologias dos pequenos produtores, a fim de aumentar a resistência das lavouras à insolação e à escassez hídrica associadas ao El Niño, preservando a produtividade em momentos de adversidade climática”, reforçou.

Fonte: Governo de SE