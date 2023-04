Proest publica editais de bolsas para estudantes da UFS

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Proest) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) publicou os seguintes editais: Auxílios Regulares de Assistência Estudantil e para o Programa de Residência Universitária, Auxílios Inclusão e Apoio Inclusão e Bolsas Esporte e Cultura.

A maior parte dos benefícios serão custeados com recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) e algumas com recursos próprios da UFS. Para concorrer às vagas, os interessados devem possuir parecer favorável da Chamada Pública que ateste condição de vulnerabilidade socioeconômica, com exceção de algumas bolsas do edital Bolsas Esporte e Cultura.

Confira abaixo mais informações sobre cada um.

Auxílios Regulares de Assistência Estudantil e para o Programa de Residência Universitária

Os Auxílios Regulares de Assistência Estudantil e para o Programa de Residência Universitária são oferecidos nas seguintes modalidades:

Auxílio manutenção acadêmica: benefício de 50 reais;

Auxílio moradia: benefício de 200 reais;

Auxílio transporte: benefício de 50 reais.

O período de inscrições acontece entre os dias 19 e 25 de abril, exclusivamente pelo Sigaa.

Para acessar o Edital 04/2023/Proest, clique aqui.

Auxílios Inclusão e Apoio Inclusão

As bolsas disponibilizadas pelo edital Auxílios Inclusão e Apoio Inclusão são de 400 reais mensais. Os requisitos para o recebimento são:

Auxílio Inclusão: o estudante precisa estar cadastrado no SIGAA como pessoa com deficiência ou com necessidade educacional específica (NEE);

Auxílio Apoio Inclusão: o estudante deverá prestar apoio acadêmico aos discentes com deficiência e/ou com necessidades educacionais específicas matriculados na UFS, disponibilizando oito horas semanais.

As inscrições acontecem entre os dias 26 e 29 de abril, exclusivamente pelo Sigaa.

Para acessar o Edital 02/2023/Proest, clique aqui.

Bolsas Esporte e Cultura

As bolsas disponibilizadas pelo edital Bolsas Esporte e Cultura são de 400 reais mensais. Os requisitos para recebimento são:

Bolsa Esporte: ser praticante de modalidade esportiva promovida pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) ou do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB);

Bolsa Cultura: ter aptidão necessária para participar de grupos musicais, teatrais, dança, cinema e audiovisuais, tendo sua habilidade comprovada por certificados, fotos, reportagens ou folder que ateste a participação em eventos artísticos culturais.

O período de inscrições acontece entre os dias 30 de abril e 4 de maio, através do Sigaa e formulário presente no edital.

Para acessar o Edital 03/2023/Proest, clique aqui.

Fonte: UFS