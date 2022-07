Professor da UFS Lagarto passa integrar órgão internacional

O professor Paulo Martins Filho, do Departamento de Educação em Saúde, é agora integrante da Associação Internacional de Epidemiologia, sediada nos Estados Unidos. A Associação tem cerca de 2 mil membros em mais de 100 países. O docente, à frente do Laboratório de Patologia Intensiva, é um dos três pesquisadores brasileiros com maior número de publicações sobre a Covid-19.

Paulo Martins acredita que a entrada na Associação Internacional permite a formação de novas redes de colaboração. “Acho que pode ser muito importante para a formação de recursos humanos mais qualificados na área e o desenvolvimento de pesquisas científicas. Isso é uma coisa que a Associação permite e que acho que pode ser muito importante para contribuir para o desenvolvimento científico”, explica.

Antes da pandemia, o professor Paulo já desempenhava estudos em várias áreas de conhecimento, com atenção especial aos aspectos epidemiológicos de diversas doenças e à síntese de evidências em saúde.

Desde março de 2020, tem se destacado como um dos principais nomes à frente dos estudos de Covid-19 na Universidade. “Acredito que uma das maiores satisfações desses estudos, além dos reconhecimentos acadêmicos é observar uma pesquisa ser transformada em política pública e ter um impacto importante na vida das pessoas, especialmente naquelas que moram em regiões de vulnerabilidade socioeconômica e têm mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde”, pontua. Como reconhecimento ao trabalho prestado à comunidade nesse período, o docente foi agraciado com o título de cidadão aracajuano, conferido pela Câmara Municipal, e cidadania sergipana, concedida pela Assembleia Legislativa de Sergipe.

Fonte: UFS