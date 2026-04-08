Professor de futebol é preso por aliciamento e estupro de vulnerável

A Polícia Civil de Sergipe, por intermédio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Itabaiana, cumpriu, nesta quarta-feira, 08, mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra um professor de escolinha de futebol investigado por crimes contra a dignidade sexual de um adolescente no município.

De acordo com as investigações, o homem utilizava o pretexto de sua atuação profissional para atrair a vítima, oferecendo falsas promessas de ganhos financeiros e oportunidades em grandes clubes de futebol. A partir desse artifício, ele aliciava o jovem com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, valendo-se da confiança depositada por alunos e familiares.

Durante a operação, foram apreendidos aparelhos eletrônicos na residência do investigado. Os materiais serão submetidos à perícia técnica e devem contribuir para o avanço das investigações e a instrução do inquérito policial.

A representação pelas medidas cautelares foi deferida pela Comarca de Itabaiana, com base nos elementos de informação reunidos pela unidade especializada. O investigado foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição do Poder Judiciário, aguardando audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no número 181, para o combate a crimes contra crianças e adolescentes.

Fonte: Polícia Civil