Professor morre após colisão entre carro e moto no interior de SE

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o motorista do carro invadiu a faixa contrária e, após o acidente, fugiu do local. As vítimas foram os ocupantes da moto. O condutor morreu no local e a passageira, durante atendimento na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.