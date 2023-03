Professoras do campus Lagarto treinam fonoaudiólogas do Peru

O campus Lagarto segue aumentando suas parcerias internacionais. As professoras e Natália Leite (coordenadora) e Josilene Duarte (colaboradora), do Departamento de Fonoaudiologia, foram convidadas pela ONG Global Smile Foundation, de Boston, nos Estados Unidos, para ministrar treinamento sobre fissuras labiopalatinas para equipe de Fonoaudiologia do Centro de Fissuras do Hospital Virgen de la Puerta de EsSalud, em Trujillo, a 560 km de Lima, no Peru, entre 28 de março e 20 de maio, de forma remota. A professora Flávia Ferlin, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), também integra a equipe de treinamento.

O convite foi realizado pelo presidente da ONG, Usama Hamdan, participação da professora Natália no Congresso Mundial de Fissuras, realizado em julho de 2022, em Edimburgo, na Escócia. “Eu apresentei os resultados do treinamento realizado com as alunas, que seria a primeira etapa para a abertura do Ambulatório Craniofacial da Universidade. Como, neste período, as aulas estavam remotas por causa da pandemia da COVID-19, o treinamento ocorreu completamente on-line. Os resultados foram excelentes. Como funcionou com as alunas de graduação, acredito que sua aplicação para fonoaudiólogas já graduadas também funcionará muito bem”, observa.

A docente explica que os protocolos de tratamento da fissura labiopalatina seguem padrões internacionais, então mesmo com a diferença de idiomas, não deve haver diferenças na abordagem. “As diferenças são mínimas, sendo a abordagem mais diferente aquelas voltadas ao tipo de utensílio alimentar, como as mamadeiras (isso porque diferem de um país para outro) ”, pontua.

As pesquisas sobre fissuras labiopalatinas são realizadas no Ambulatório Craniofacial, no Centro de Simulações e Práticas, no campus Lagarto. A ONG Global Smile Foundation já atuou em países como Equador, El Salvador e Líbano, dentre outros. O EsSalud é o sistema de saúde pública do Peru. A professora Natália participou de reunião com os dirigentes, em Lima, para apresentar o projeto.

Fonte: UFS