Professores da rede municipal passam pelo 3º ciclo de formação do Programa Alfabetizar pra Valer

Os professores que atuam no 1º, 2º e 3º anos do ensino infantil na rede municipal de ensino passaram ao longo da última quinta-feira, 17, pelo 3º ciclo de formação continuada oferecido pelo Programa Alfabetizar Pra Valer (PAPV). A iniciativa, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), e o Governo do Estado de Sergipe, reuniu cerca de 180 profissionais, no Centro de Excelência Prof. Abelardo Romero Dantas, discutindo experiências a partir do tema “Do som à letra”.

A iniciativa, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (Seed), visa garantir a melhoria do atendimento escolar aos estudantes do último ano da Educação Infantil, Ciclo de Alfabetização e, de forma excepcional, do 3º ano do Ensino Fundamental, por meio do compartilhamento de estratégias e recursos que contribuam para a elevação do nível de proficiência em leitura e escrita e, consequentemente, permitam a progressão escolar, prevenindo o abandono, a evasão e a distorção idade-série nos anos subsequentes à alfabetização.

Em Lagarto, a previsão é de quatro ciclos ao longo deste ano, sendo que dois já foram executados e o terceiro aconteceu hoje.

“O foco principal é a alfabetização. A gente trabalha com dois turnos, pela manhã e à tarde. São encontros formidáveis, porque não se trata apenas da gente transferir conhecimento para eles, mas eles têm uma conversa, um diálogo, onde eles se sentem muito bem. Estamos aqui para ouvir, interagir e pensar em situações para melhorar a prática em sala de aula”, explica a coordenadora de Alfabetização da Semed, Vera Lúcia Chagas.

O processo de capacitação envolveu etapas teóricas e práticas, levando em consideração a experiência acumulada junto aos profissionais da educação que atuam tanto em Lagarto quanto nos demais municípios do estado com maior êxito.

“O objetivo dessa formação é direcionar estratégias pedagógicas para melhorar a nossa alfabetização e letramento dos alunos da rede municipal. Essas capacitações sempre trazem exemplos de práticas inovadoras que outros professores estão adotando. Então, nós recebemos essas informações e multiplicamos para eles, para que a gente avance na alfabetização na idade certa”, aponta a formadora do PAPV, Izabela Maciel.

Para quem esteve presente, como é o caso da professora do terceiro ano na Escola Municipal Antônio Francisco de Sousa, no povoado Pururuca, Elizabete de Jesus Sousa, esse tipo de evento amplifica a capacidade de intervenção e acompanhamento no dia a dia das unidades.

“É muito bom, muito proveitoso, porque traz um conhecimento diferente para o nosso alunado para eles se desenvolverem, possam aprender a ler e a escrever, assim como serem cidadãos. A gente adquire conhecimento e transmite para a sala de aula”, afirma.



O momento de atualização também é uma oportunidade de elaborar novos métodos, conectados às constantes mudanças pelas quais a sociedade tem passado, sejam tecnológicas, sociais, de saúde ou inclusão, e que afetam diretamente cada geração de alunos.

“Eu acho fundamental esses encontros, porque a educação precisa dessa partilha, a união de experiências de cada pessoa capacitada. Sabemos que os alunos hoje trazem características diferentes de anos atrás, então precisamos procurar entender cada vez mais, estar em constante atualização”, ressalta a professora Nazaré Santos, que atua na Escola Municipal Monsenhor Jason Barbosa Coelho, no povoado Várzea dos Cágados.

Resultados expressivos



O trabalho que tem sido realizado já demonstrou resultados relevantes. Lagarto registrou um avanço importante e consistente no Índice de Fluência Leitora (IFL) dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Segundo dados disponibilizados pelo Governo de Sergipe, por meio do Programa Alfabetizar Pra Valer, seu indicador de 3,3, registrado em 2024, para 5,0, em 2025, um crescimento de 51%, demonstrando a efetividade das políticas educacionais adotadas pela atual administração municipal.

Da mesma maneira, Lagarto registrou progresso no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O município elevou a nota nos anos iniciais do ensino fundamental de 4,4, em 2023, para 4,9 em 2025, um crescimento de 11,4%. O maior destaque, no entanto, foi o desempenho dos anos finais, que saltou de 4,0 para 4,7, representando um crescimento de 17,5% e elevando Lagarto da 38ª para a 9ª colocação entre os municípios sergipanos.





Fonte: Prefeitura de Lagarto