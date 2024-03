Professores de SE paralisam atividades e fazem ato contra privatizações e em defesa da educação pública

Em nota, a Seduc informou que respeita a manifestação popular e reforça o compromisso do governo com os servidores do magistério. Também disse que, após acordo construído durante todo ano de 2023, em janeiro deste ano, foi iniciada a retomada da carreira do magistério, após 16 anos congelada. E que a implementação será concluída em janeiro de 2025, um investimento de mais de R$ 240 milhões. Foi realizada reunião com o Sintese no dia 8 de março, quando foram abordados vários temas com o foco nas demandas da categoria para o ano de 2024. No último dia 20 ocorreu a segunda reunião, com as mesmas temáticas.

fonte: g1