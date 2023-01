Professores sergipanos são selecionados para produzir material didático de alfabetização

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) e as associações Nova Escola e Bem Comum divulgaram, na última terça-feira, 24, os nomes dos 12 professores sergipanos que comporão o Time de Autores de Sergipe. Eles serão responsáveis por elaborar o material didático complementar de alfabetização, direcionado ao 1º e ao 2º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, do programa ‘Alfabetizar pra Valer’.

As inscrições tiveram início em 30 de novembro de 2022 e se estenderam até 09 de janeiro de 2023. Nesse período, 147 docentes sergipanos realizaram a adesão ao processo seletivo, 53 foram entrevistados pela equipe da Nova Escola e 12 aprovados.

Para participar, foi necessário ter experiência comprovada em alfabetização, ter vínculo empregatício com as Redes Municipais ou com a Rede Estadual de Ensino sergipana e já ter participado de cursos sobre o Currículo de Sergipe ou sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Os livros terão atividades detalhadas, focadas nas práticas docentes e alinhadas ao Currículo de Sergipe. “É importante ressaltar que esse processo seletivo compõe um time diverso (diversidade de gênero, raça/etnia, orientação sexual e localização geográfica), de modo que o Material Didático da Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração (Parc – Sergipe) represente as diferentes características e a pluralidade do estado”, destaca a diretora da Assessoria de Articulação com os Municípios da Seduc (Ascam), Andréa Dantas.

Os professores aprovados nesse processo seletivo serão contratados temporariamente e remunerados pela Associação Nova Escola para realizar o trabalho. A remuneração se dará pela participação integral na formação inicial e de acordo com o volume de entregas combinadas. O regime de contratação é de cessão de direitos autorais, conforme o artigo 49 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Abaixo, segue o nome e município de cada professora e professor selecionado:

Cenira Bezerra Cavalcante – Barra dos Coqueiros

Elizângela Santos Mota – Cedro de São João

Geovania Falcão de Melo Dias – Santa Luzia do Itanhi

Ivana Cristina Santana – Tobias Barreto

Larissa Batista Carvalho Santos – Poço Verde

Luciana Costa Ferreira – Propriá

Maria Pollyana Medeiros de Melo Cunha – Estância

Ozenilde de Souza Silva – Lagarto

Patrícia de Jesus Trindade Santos – Aracaju

Tereza Cristina Soares Nascimento – Aracaju

Valéria Cristina Mesquita dos Santos – Aracaju

Wesly Tiago Matos dos Santos – Nossa Senhora do Socorro