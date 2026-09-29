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Profissionais da Rede de Saúde de Lagarto participam de encontro do PET-Saúde Digital na UFS

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A Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto participou na última segunda-feira, 28, de um encontro do PET-Saúde Digital, realizado no campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Lagarto. A atividade reuniu profissionais da rede municipal, professores e estudantes para discutir a integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde e a interoperabilidade das redes.

Representando a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a enfermeira e coordenadora da Fibromialgia, Eugênia Cruz, participou das discussões sobre a Atenção Primária à Saúde. “A atenção primária é a porta de entrada de atendimento para o indivíduo, para o paciente. O posto de saúde é feito para ser atendido em primeira ocasião”, explicou. Ela também destacou a parceria entre a Secretaria e a universidade como uma forma de “estreitar laços, trocar informações e esclarecer dúvidas em relação à atenção primária à saúde e às demais redes de saúde”.

Chefe da Unidade e-Saúde do Hospital Universitário de Lagarto (HUL), Larissa Resende destacou a integração entre universidade, hospital e rede municipal. “Esse é um momento de articulação e integração da universidade com o hospital e com a rede municipal da Secretaria Municipal de Saúde. Estamos aqui trocando ideias sobre a interoperabilidade das redes de saúde, trazendo inovação e pensando em novas possibilidades de parceria para oferecer o melhor à população de Lagarto”.

Adriana Carvalho, coordenadora do G5 do PET-Saúde Digital e professora da UFS, ressaltou a importância da aproximação entre a universidade e a rede municipal para a formação dos estudantes. “Nossos alunos estão inseridos no SUS e aprendem o SUS no SUS. Essa parceria com os profissionais da saúde é essencial, porque existe uma troca muito importante: os alunos aprendem com a rede e os profissionais também aprendem com os nossos alunos”, destacou.

A estudante de Terapia Ocupacional Yasmin Carvalho falou sobre a importância da participação dos profissionais da rede nas atividades. “É essencial ter essa integração entre a universidade e o sistema de saúde. A partir desse diálogo, conseguimos construir um SUS cada vez mais integrado, principalmente dentro da rede do nosso município, contribuindo também para a nossa formação enquanto futuros profissionais de saúde”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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