Programa antártico brasileiro terá novo navio de pesquisa em 2025

A Marinha assinou, na última semana, contrato para a construção de um novo navio de apoio ao Programa Antártico Brasileiro (Proantar). A construção do Navio de Apoio Antártico (Napant) ficará a cargo da Polar 1 Construção Naval. A previsão é de que ele seja entregue até setembro de 2025.

O Napant será construído no estaleiro Jurong-Aracruz, que fica na cidade de Aracruz (ES). A nova embarcação substituirá o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel, que foi construído na Noruega, em 1981, para expedições aos mares do Ártico e da Antártida, e passou a operar no Proantar em 1994.

O contrato assinado com a Polar 1 prevê a construção de um navio capaz de operar no verão e outono no continente antártico e de navegar em locais de formação de gelo mais recente.

Por isso, o navio deve ter um casco em formato específico e um cinturão reforçado de aço especial logo abaixo de sua linha d’água, segundo informações da Marinha brasileira.

O navio de apoio antártico passa cerca de seis meses por ano na Antártida, entre outubro e abril, retornando ao Brasil ao fim do “verão antártico”.

Entre suas funções estão levar suprimentos à Estação Antártica Comandante Ferraz (a base científica brasileira localizada na Ilha Rei George), apoiar os pesquisadores e realizar levantamentos oceanográficos no trajeto entre o Brasil e a ilha.

O Napant terá capacidade de abrigar uma tripulação de 92 pessoas, sendo 25 pesquisadores e autonomia para 70 dias. O Proantar foi criado em janeiro de 1982 para promover a pesquisa científica brasileira na região antártica.

